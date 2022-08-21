Kerkük'te IŞİD'e operasyon: 6 terörist öldürüldü

21 Ağustos 2022 Pazar, 09:30

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün batısındaki Hemrin dağlarında varlık gösteren terör örgütü IŞİD'e yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Hava kuvvetlerinin de destek verdiği operasyonda, aralarında sözde Salahaddin kenti idari sorumlusu Abu Meryem el Kahtani'nin de bulunduğu 6 teröristin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, operasyonun devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonda teröristlere ait çok sayıda sahte evrak, kimlik, silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.