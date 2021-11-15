Keseli sıçan, Yeni Zelanda’da bir kadının evinden dışarı çıkmasına izin vermedi

15 Kasım 2021 Pazartesi, 11:10

Yeni Zelanda'nın South Island bölgesindeki Dunedin kentinde keseli sıçan, bir kadının evinden çıkmasına izin vermedi.

Sputnik'in The Guardian'ın haberine dayandırdığına göre; polisler, telefonla bildirilen ihbar üzerine kadının evine geldi.

Kıdemli Başçavus Craig Dinnissen, yaptığı açıklamada, "Evinden çıkıp arabasına ulaşmaya çalıştığında, sıçan ona saldırıyor ve kadın içeri kaçıyordu" dedi.

Haberde, polisin dış kapıya yaklaştığı sırada karanlıktan yavru bir keseli sıçanın çıktığı ve bir polisin bacağına tırmandığı belirtildi.

Dinnissen, ya kaçan bir evcil hayvan olduğunu ya da yakın zamanda annesinden ayrıldığını söyledi.

Polis, hayvanı yakaladıktan sonra 'vatandaşların daha fazla taciz edilmesine engel olmak üzere' vahşi doğaya bıraktı.

Veteriner ve hayvan davranışı uzmanı Dr. Rachael Stratton, sıçanın saldırganlıktan ziyade korkuyla hareket ettiğini ifade etti.

Kaçmanın çoğu hayvan da tipik bir özellik olduğunu belirten Stratton, "Belki de hala tehditlerle nasıl başa çıkacağını öğreniyor" ifadelerin kullandı.

Stratton, hayvanın kentsel ortamda kaçmak ve saklamak için daha az alternatife sahip olabileceğini de sözlerine ekledi.