KESK’ten İsrail Büyükelçiliği önünde siyah çelenkli, yuhalamalı protesto: ‘Uluslararası sendikal hareket Filistin’in yanında olmalı’

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, (KESK) Gazze’deki açlığa dikkat çekmek için İsrail Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptı.

KESK üyeleri elçilik önüne “Katil İsrail Filistin’den Defol” yazılı siyah çelenkle çocuk oyuncağı bıraktı. Ellerinde Deniz Gezmiş’in resmini de bulunduran KESK üyeleri “Katil İsrail, işbirlikçi AKP” sloganını attı ve “Cumhur İttifakı SOCAR ile petrol taşımayı bırak”, “Hamaseti bırak, ticareti kes” dövizlerini havaya kaldırdı.

Basın açıklamasını KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak okudu.

"AZINLIK OLANLAR SAVAŞTAN BESLENENLER, ÇOĞUNLUK OLAN BİZİZ"

Uluslararası sendikal hareketin, Filistin halkının yanında olduğunu somut adımlarla göstermesi gerektiğine dikkat çeken Koçak, “İsrail devletine silah, enerji ve ticari destek veren şirketlere karşı emekçi boykotları örgütlemelidir. Bağımsız bir Filistin devletinin inşası, barışın tek yoludur. Tüm dünya Gazze’deki soykırımın derhal durdurulması için harekete geçmelidir. Türkiye’deki emek ve demokrasi güçleri de hükümetin göstermelik politikalarını boşa çıkarmalıdır. Gerçek bir dayanışma hattı ancak hep birlikte kurulur.

Azınlık olan biz değiliz. Azınlık olan, savaştan, katliamdan, sömürüden beslenenlerdir. Çoğunluk olan biziz: Halklar, emekçiler, kadınlar, gençler, barış ve demokrasi için mücadele edenleriz. Ve çok iyi biliyoruz ki, yeryüzünde her savaş sermaye sınıfının tercihi olarak ortaya çıkar ve yoksulların toprağa düşmesi ile sonuçlanır” dedi.

Açıklama sonrası KESK üyeleri yüzlerini elçiliğe dönerek İsrail’i yuhaladı.