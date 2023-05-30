KFOR, Kosova'da yaralanan asker sayısının 30 olduğunu açıkladı

Yayınlanma: 30.05.2023 - 16:07

Güncelleme: 30.05.2023 - 16:08

NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR), ülkenin kuzeyindeki olaylarda yaralanan asker sayısının 30 olduğunu, askerlerin İtalyan ve Macar birliklere bağlı bulunduğunu duyurdu.

KFOR'dan yapılan açıklamada, Zveçan Belediyesi önünde protesto düzenleyen Sırplar ile KFOR birlikleri arasında dün çıkan arbedede yaralanan askerlerden 11'inin İtalyan, 19'unun Macar olduğu bildirildi. Dün yaralı asker sayısı 25 olarak açıklanmıştı.

Askerlerin vücutlarında kırıklar ve patlayıcı maddelerin neden olduğu yanıklar bulunduğu, 3 Macar askerin ateşli silahla yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Ateşli silahla yaralanan askerlerin hayati tehlikesi bulunmadığı kaydedildi.

KFOR Misyonu Komutanı Tümgeneral Angelo Michele Ristuccia, konuyla ilgili açıklamasında, "KFOR Barış Gücü askerleri, taraflar arasında çatışmaları engellemek ve gerginliğin tırmanması riskini asgaride tutmak için Kosovalı Sırplar ile Kosovalı Arnavutların hayatlarına yönelik tehditleri önlemiştir. İki taraf da olanların tüm sorumluluğunu almalı, yanlış söylemlerin arkasına sığınmak yerine gerilimin artmasını önlemelidir" ifadesini kullandı.

KFOR'un Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin verdiği yetkiye dayanarak Kosova'da güvenli ortamın sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceği vurgulandı.

KFOR, dün Zveçan Belediyesi önündeki protestoda, göstericilerin kontrol altına alınması sırasında 25 askerin yaralandığını açıklamıştı.

PROTESTOLAR DÜZENLENİYOR

Son günlerde gerilimin arttığı Kosova'nın kuzeyindeki Sırplar, yeni Arnavut belediye başkanlarının göreve başlamasını engellemek ve belediye binalarına girmek için Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç'te protestolar düzenliyor.

Kosova Polisinin belediye binalarından çekilmesini ve yeni seçilen Arnavut belediye başkanlarının görevlerine başlamamasını talep eden Sırplar, dün polis kordonunu aşarak belediye binalarına girmeye çalışmıştı.

Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

KOSOVA'NIN KUZEYİNDEKİ GERGİNLİK

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde polisin görevlendirilmesine karşı çıkan Kosovalı Sırplar ile güvenlik güçleri arasında 26 Mayıs'ta da arbede yaşanmıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in orduya "Hazır ol" emri verdiği ve ordu mensuplarının Kosova sınırına hareket ettiği belirtilmişti.

Bölgede 23 Nisan'da yapılan olağanüstü yerel seçimleri Arnavut siyasi partilerinin adayları kazanırken seçimler, bölgede çoğunluğu oluşturan Kosovalı Sırplar tarafından boykot edilmişti. Kosova Merkez Seçim Komisyonu, bölgede kayıtlı 45 bin 95 seçmenden sadece 1567'sinin (yüzde 3,47) oy kullandığını açıklamıştı.