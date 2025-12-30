Kickboks maçında ring savaş alanına döndü

Sırbistan’da düzenlenen bir kickboks müsabakasında Yunan sporcu Giannis Tsoukalas galibiyetinin ardından ringe giren kalabalık bir grubun saldırısına uğradı.

Karşılaşmada Yunan kickboksçu Giannis Tsoukalas, Sırp rakibi Vahid Kicara ile karşı karşıya geldi. Tsoukalas, rakibini köşeye sıkıştırarak art arda yumruklarla üstünlük sağladı.

Aldığı darbeler sonrası Kicara’nın mücadeleye devam edememesi üzerine hakem maçı durdurdu. Tsoukalas, galibiyetini antrenörüyle birlikte kutlamaya başladı.

Maçın ardından Kicara’nın takım arkadaşları, yerde kalan sporcunun durumunu kontrol etmek için ringe çıktı. Ancak kısa süre sonra rakip ekibin bir üyesi Tsoukalas’a doğru yöneldi.

Görgü tanıklarına göre ortada gerginliği artıracak belirgin bir neden bulunmuyordu.

İLK YUMRUK SONRASI ORTALIK KARIŞTI

Kicara’nın takımından bir kişinin Tsoukalas’a kafa bölgesine yumruk atmasıyla ring bir anda karıştı. Kısa sürede yaklaşık 50 kişinin karıştığı büyük bir kavga çıktı ve ring tamamen doldu.

Yerel kaynaklara göre organizasyondaki güvenlik görevlisi sayısının yetersiz olması nedeniyle olaylara uzun süre müdahale edilemedi. Kavga, güçlükle sona erdirildi.

Yaşanan saldırının ardından Tsoukalas, Novi Pazar’dan hızla uzaklaştırılarak Belgrad’a sevk edildi.

Yunan sporcunun burada hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.