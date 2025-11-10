Kiev’de elektrik kesintisi: Zelenski'nin röportajı yarıda kaldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, İngiliz gazetesi The Guardian ile Mariinskiy Sarayı’nda gerçekleştirdiği röportaj, ani bir elektrik kesintisi nedeniyle kısa süreliğine durdu.

Kesinti, saraydaki yedek jeneratörün devreye girmesiyle birkaç dakika içinde giderildi.

Zelenski, röportajda kesintiyi soğukkanlı bir şekilde karşılayarak bunun Ukrayna’da sıradan bir olay olduğunu söyledi:

“Bu normal. Kiev’de elektrik dalgalanmaları oluyor, tıpkı diğer yerlerde olduğu gibi.”

Zelenski, Putin'in, Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırılar emri vererek sivilleri öldürdüğünü ve halkı elektrik ve sudan mahrum bıraktığını kaydetti.

Zelenski, “Putin’in amacı, Ukrayna toplumunda gerginlik yaratmak” diyerek saldırıların kasıtlı olduğunu vurguladı.

ÜLKEDE ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

The Guardian, son haftalarda Rusya’nın enerji tesislerine yönelik tekrar eden saldırılarının Ukrayna genelinde sık sık elektrik kesintilerine yol açtığını belirtti.

Ukrenergo tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Kasım itibarıyla birçok bölgede planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

Ukrayna haber ajanslarının aktardığı bilgilere göre, 7–8 Kasım gecesi, Rusya Ukrayna’ya karşı füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) büyük çaplı bir saldırı düzenledi. Saldırılarda üç bölgedeki enerji tesisleri zarar gördü.

Ukrayna ordusu, bu saldırıların kış ayları öncesi ülkenin enerji direncini zayıflatmayı hedeflediğini bildirdi.