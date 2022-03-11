Kiev’deki Türk büyükelçiliği tahliye edildi
Ukrayna'da Rus birliklerinin başkent Kiev'e çok yaklaşması ve bölgede çatışmalarının dozunun artmasının ardından Türkiye’nin Kiev’deki büyükelçiliği tahliye edildi.
Ukrayna'da, Rus ordu birliklerinin kuşatması altındaki başkent Kiev'de kritik bir gelişme daha yaşandı.
NTV'nin aktardığı bilgilere göre, Kiev’deki Türk büyükelçiliği tahliye edildi.
Büyükelçiliğin ülke içinde güvenli bir bölgede faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi.
Kararın Rus birliklerinin başkent Kiev'e yaklaşması ve meskun mahal çatışmalarının dozunun artması nedeniyle alındığı ifade ediliyor.
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