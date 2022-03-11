Rusya-Ukrayna krizi sonrası alarm: 'Tedarik zinciri koptu, üretim bantları durdu'
OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatının KOBİ'lerin hammaddeye ulaşımında soruna neden olduğunu, üretim bantlarının durduğunu açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının Türkiye'deki sanayi üretimine ve fiyatlara olumsuz etkileri sürüyor. Yassı çelikte ithalatın önemli kısmının gerçekleştirildiği bu iki ülkeden hammadde akışı durunca, bunları kullanarak başta savunma sanayi olmak üzere mobilya, beyaz eşya gibi sektörlere üretim yapan KOBİ'lerin üretim bantları da durdu.
Dünya gazetesinin haberine göre, OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, demir çelik sektörünün yassı ürün ithalatının yarısını bu iki ülkeden yaptığını bildirdi. Savaş ile birlikte tedarik zincirinin koptuğunu, fiyatlamanın yapılamadığını söyleyen Ekinci, eldeki stokların da en fazla 1 hafta yetebileceğini belirtti.
Yassı mamulde siyah sac fiyatının 900 dolardan 1300 dolara çıktığı bilgisini veren Ekinci, alüminyum fiyatının ise 75 liradan 100 liraya çıktığını kaydetti. Bu ürünleri hammadde olarak kullananların başta savunma sanayi olmak üzere, otomotiv, yedek parça, iş makinesi gibi temel sektörlere üretim yaptığının altını çizen Ekinci, ürünü temin edebilmenin fiyatın önüne geçtiğini dile getirdi.
"AVRUPA KENDİNİ KAPATTI"
Rusya ve Ukrayna'nın alternatifi olan ülkelerin de hammadde nedeniyle kendilerini kapattıklarını dile getiren Süleyman Ekinci, "Avrupa kendini kapattı, işçilik sebebiyle maliyetleri zaten yüksekti, şimdi iyice yükseldi Çin de benzer şekilde hareket ediyor. Üstelik Çin'den navlun da çok yüksek. Akaryakıt fiyatı ise ayrı bir açmaz. Kimse malzeme satmak için iştahlı davranmıyor" diye konuştu.
Ekinci, özellikle savunma sanayindeki firmalara üretim yapan KOBİ'lerin temin yönünden sıkıntı yaşadığını, 6 ay 1 yıl önceden imzalanmış kontratlardaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinde büyük sıkıntı çekildiğini belirtti.
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