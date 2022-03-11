Putin: Ukrayna'yla yürütülen müzakere sürecinde bazı olumlu değişimler var

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yla yürütülen müzakere sürecinde bazı olumlu değişimler olduğunu söyledi. Lukaşenko, Putin'e Batı'nın Belarus'a saldırı planlarını gösteren bir harita verdi.

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2022 Cuma, 14:30
Putin: Ukrayna'yla yürütülen müzakere sürecinde bazı olumlu değişimler var
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya geldi. 

Putin,  "Rusya ve Belarus'un gelişimini kısıtlama girişimleri her zaman oldu, bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Ukrayna ile müzakerelerde bazı olumlu değişimler var" dedi. 

Lukaşenko, ise şunları ifade etti: 

Operasyon zamanında yapılmasa neler neler olurdu. Değil Donbas Belarus'a bile saldırıya hazırlanıyorlardı. Batı'nın yaptırımları bizim için fırsatlar zamanıdır. 

Lukaşenko Putin'e Batı'nın Belarus'a saldırı planlarını gösteren bir harita verdi.



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