Putin: Ukrayna'yla yürütülen müzakere sürecinde bazı olumlu değişimler var
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yla yürütülen müzakere sürecinde bazı olumlu değişimler olduğunu söyledi. Lukaşenko, Putin'e Batı'nın Belarus'a saldırı planlarını gösteren bir harita verdi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya geldi.
Putin, "Rusya ve Belarus'un gelişimini kısıtlama girişimleri her zaman oldu, bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Ukrayna ile müzakerelerde bazı olumlu değişimler var" dedi.
Lukaşenko, ise şunları ifade etti:
Operasyon zamanında yapılmasa neler neler olurdu. Değil Donbas Belarus'a bile saldırıya hazırlanıyorlardı. Batı'nın yaptırımları bizim için fırsatlar zamanıdır.
Lukaşenko Putin'e Batı'nın Belarus'a saldırı planlarını gösteren bir harita verdi.
İlgili Haberler
- Putin: Ukrayna'yla yürütülen müzakere sürecinde bazı olumlu değişimler var
- Ukrayna: 'Zelenski Putin ile görüşmeye hazır fakat ödün verilmeyecek'
- Son dakika... Putin'den Ukrayna için yeni talimat
Video Haberler
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı!
- Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası ayrıldı
- Fatsa'da halkın mücadelesi sürüyor
- AKP'li yurttaşın 'ekonomi' sorusuna yanıtı gündem oldu
- Yurt davası 14 yıldır sonuçlanmadı
- Servis minibüsü devrildi: 3 kadın işçi yaralandı
- THY 180 seferini iptal etti
- Akşener canlı yayında İmamoğlu’nun ricasını açıkladı
- 4 İETT aracı yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı
- Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi; 13 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- NATO’dan 'Türkiye' açıklaması geldi
- Obeziteden korunmanın 5 etkili yolu
- Baskında ortaya çıktı: Suikast silahları!
- Kalın açıkladı: Türkiye'den Rusya kararı
- Russian forces regroup near Kyiv after setbacks
- Putin'den 'Ukrayna' açıklaması: Değişimler var
- 'Dön artık kendi üreticine bak'
- Facebook allows Ukraine war posts against Russia
- Artık erkekler de meme kanseri riskine dikkat etmeli!
- Karda ve buzda düşmemenin sırrı 'penguen'de saklı