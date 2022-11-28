Kim Jong-un 'en güçlü' silahını duyurdu: Bu en önemli devrimci meseledir

28 Kasım 2022 Pazartesi, 10:09

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, "dünyanın en güçlü stratejik gücüne" sahip olmayı planladığını söyledi.

Kim Jong-Un, yeni "Hwasong-17" füzesinin geliştirilmesine katılan askerleri ve bilim adamlarını ödüllendirdi.

Kim, Hwasong-17'in dünyadaki en güçlü stratejik silah olduğunu savunarak, "balistik füzelere nükleer savaş başlığı takma teknolojisinin geliştirilmesinde ileriye doğru büyük bir sıçrama" oluşturduğunu dile getirdi.

Kim, nükleer bir güç geliştirme hedefinin "devletin ve halkın onurunu ve egemenliğini güvenilir bir şekilde korumak" olduğunu vurgulayarak, "Bu, en büyük ve en önemli devrimci meseledir ve tek amacı, dünyadaki en güçlü stratejik güce, bu yüzyılda benzeri görülmemiş mutlak güce sahip olmaktır" dedi.

ABD'Yİ TEHDİT ETTİ

Hwasong-17, en son 18 Kasım'da test edilerek, Japonya açıklarına düşmüştü.

Pyongyang, topraklarını hedef alan bir saldırı durumunda ABD'ye karşı nükleer silah kullanacaklarını duyurmuştu.

Seul ve Washington, Pyongyang'ın yakında yedinci bir nükleer füze testi gerçekleştireceğini öne sürdü.