Kim Jong-un'u öven şarkı ülkede yasaklandı: 'Psikolojik savaş bağlantısı...'

Yayınlanma: 21.05.2024 - 10:26

Güncelleme: 21.05.2024 - 10:26

Güney Kore'nin medya düzenleyicisi Kore İletişim Standartları Komisyonu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u “büyük lider” olarak yücelttiğini ve idolleştirdiğini söylediği propaganda amaçlı bir müzik videosuna erişimi yasakladı.

“Friendly Father” (Dost Baba) adlı akılda kalıcı melodi, kısa video uygulaması TikTok ve diğer platformlarda viral olarak dünya çapında beklenmedik bir sosyal medya hiti haline geldi.

Güney Kore'nin ulusal güvenlik yasası, Pyongyang rejiminin faaliyetlerini “övme, kışkırtma veya yayma” çabalarına maruz kalmayı kısıtlamak için Kuzey Kore'nin hükümet web sitelerine ve medyasına erişimi engelliyor.

Düzenleyici kurum olan Kore İletişim Standartları Komisyonu, şunları kaydetti:

“Video, dış dünya ile bağlantı kurmak için işletilen bir kanalda yayınlandığı ve esas olarak Kim'i tek taraflı olarak idolleştirmeye ve yüceltmeye odaklandığı için Güney Kore'ye karşı psikolojik savaşla bağlantılı tipik bir içeriktir.”

Videonun yasaklanması kararı, istihbarat yetkililerinin yasayı ihlal edip etmediği konusunda bir inceleme talep etmelerinin ardından alındı.

Geçtiğimiz ay Kuzey Kore devlet televizyonu tarafından yayınlanan şarkıda askerler ve okul çocukları coşkulu bir şekilde “Haydi şarkı söyleyelim, büyük lider Kim Jong-un” ve “Haydi dost bir baba olan Kim Jong-un ile övünelim” dizelerini söyledi.

Kore İletişim Standartları Komisyonu, geçen yıl casusluk ajansının talebi üzerine bazı Kuzey Kore propaganda YouTube kanallarına erişimi engelledi.