Güney Kore'de Devlet Başkanı düşük doğum oranlarıyla mücadele için bakanlık kurmak istiyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkenin düşük doğum oranını (dünyanın en düşük doğum oranı) ele almak üzere yeni bir bakanlık kurmak istediğini ve ülkenin yaklaşmakta olan bir demografik krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 11:44
Güney Kore'de Devlet Başkanı düşük doğum oranlarıyla mücadele için bakanlık kurmak istiyor
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ulusa sesleniş konuşmasında "Düşük Doğum Oranına Karşı Planlama Bakanlığı'nı kurmak üzere hükümet organizasyonunu revize etmek için parlamentonun işbirliğini istiyorum" dedi.

Resmi verilere göre, kadınları daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmek ve nüfus istikrarını korumak için milyarlarca dolar harcanmasına rağmen Güney Kore'nin doğum oranı geçen yıl rekor düşük seviyeye geriledi.

DÜNYANIN EN DÜŞÜK DOĞUM ORANI

Ülke, dünyanın en uzun ortalama yaşam sürelerinden birine ve en düşük doğum oranlarına sahip; bu da demografik bir sorun teşkil ediyor.

İstatistik Kore'nin Şubat ayındaki ön verilerine göre, Güney Kore'nin doğurganlık oranı - bir kadının yaşamı boyunca sahip olması beklenen çocuk sayısı - 2023 yılında 0,72'ye düşerek 2022 yılına göre yaklaşık yüzde sekiz azaldı.

Uzmanlar, bu oranın 51 milyonluk mevcut nüfusu korumak için gereken 2,1 çocuğun çok altında olduğunu ve bu oranlarla 2100 yılına kadar nüfusun neredeyse yarıya ineceğini tahmin ediyor. Güney Kore'nin 0.72'lik doğum oranı OECD ülkeleri arasında en düşük, ortalama doğum yapma yaşı ise 33.6 ile OECD'deki en yüksek oran.

Bu durum, hükümetin nakit yardımları, bebek bakım hizmetleri ve kısırlık tedavisine destek de dahil olmak üzere daha fazla bebeği teşvik etmek için büyük miktarlarda harcama yapmasına rağmen ortaya çıksa da doğum oranı kronik düşüşünü sürdürdü.

Yoon'un doğum oranı bakanlığına ilişkin yorumu, partisinin geçen ay yapılan genel seçimlerde ağır bir yenilgiye uğramasının ardından düzenlediği ilk basın toplantısı öncesinde geldi.


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