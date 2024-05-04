Üç ülkeden Rusya-Kuzey Kore işbirliğine tepki

ABD, Avustralya ve Japonya'nın savunma bakanları, Rusya ile Kuzey Kore arasında silah alışverişi dahil olmak üzere artan askeri işbirliğine tepki gösterdi.

AA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 15:18
Üç ülkeden Rusya-Kuzey Kore işbirliğine tepki
Abone Ol google-news

Yonhap'taki habere göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avustralya Savunma Bakanı Richard Donald Marles ve Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, ABD'nin Hawaii eyaletinde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, üç bakanın, Rusya ile Kuzey Kore arasında silah alışverişi dahil olmak üzere artan askeri işbirliğine tepki gösterdiği aktarıldı.

Rusya'nın Kuzey Kore'den balistik füze satın almasının ve bunları Ukrayna'da kullanmasının Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğine işaret edilen açıklamada, Pyongyang yönetiminin de aralıksız şekilde silah geliştirmesinden endişe duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze gelişiminden derin endişe duyulduğu belirtilerek, Pyongyang yönetiminin kıtalar arası balistik füze ve balistik füze teknolojisinin kullanıldığı diğer denemeleri kınandı.


Rusya haberleri Kuzey Kore haberleri

İlgili Haberler

Rusya şeker ihracatını yasakladı

Rusya şeker ihracatını yasakladı
Moskova'dan iddia: NATO, Rusya ile çatışmaya hazırlanıyor

Moskova'dan iddia: NATO, Rusya ile çatışmaya hazırlanıyor
Rusya, Ukrayna'da 71 bin futbol sahası büyüklüğünde alanı işgal etti

Rusya, Ukrayna'da 71 bin futbol sahası büyüklüğünde alanı işgal etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşmesine ilişkin ilk açıklama

Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşmesine ilişkin ilk açıklama
İstanbul’da ekmek fiyatlarına zam geliyor!

İstanbul’da ekmek fiyatlarına zam geliyor!
Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu

Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu
Hugh Jackman, yeni Robin Hood filminde başrolde: işte detaylar…

Hugh Jackman, yeni Robin Hood filminde başrolde: işte detaylar…
CHP'li Kastamonu Belediyesi'nde AKP ve MHP'ye akan kaynaklar kesiliyor: 'Artık halkın çıkarları için hizmet edeceğiz'

CHP'li Kastamonu Belediyesi'nde AKP ve MHP'ye akan kaynaklar kesiliyor: 'Artık halkın çıkarları için hizmet edeceğiz'
Üzerine yıldırım düşen eden asker şehit oldu

Üzerine yıldırım düşen eden asker şehit oldu
Özgür Özel ve Erdoğan görüşmesinde '28 Şubat tutukluları' ayrıntısı: Erdoğan 'O konuda talimat vermiştim' demiş

Özgür Özel ve Erdoğan görüşmesinde '28 Şubat tutukluları' ayrıntısı: Erdoğan 'O konuda talimat vermiştim' demiş
Galatasaray’ın mayıs şovu: Son 5 şampiyonlukta 19 galibiyet

Galatasaray’ın mayıs şovu: Son 5 şampiyonlukta 19 galibiyet