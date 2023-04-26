Kim Kardashian'a benzeyen Christina Ashten Gourkani kalp krizi sonucu öldü

ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian'a benzerliğiyle dikkat çeken OnlyFans yıldızı Amerikalı model Christina Ashten Gourkani, geçtiğimiz Perşembe günü geçirdiği estetik ameliyatının ardından kalp krizi geçirmesiyle yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 11:00
Kim Kardashian'a benzeyen Christina Ashten Gourkani kalp krizi sonucu öldü
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Kim Kardashian'a benzeyen OnlyFans yıldızı Christina Ashten Gourkani, estetik ameliyat geçirdikten saatler sonra ağır bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İnternette "Ashten G" olarak tanınan 34 yaşındaki Amerikalı model Gourkani'nin, geçtiğimiz Perşembe günü ameliyat sonrası iyileşme sürecindeyken öldüğü bildirildi.

Gourkani'nin ailesi, önümüzdeki hafta yapılması planlanan cenaze töreni için fon toplamak amacıyla bir GoFundMe platormu açtı.

Platormda, ailenin yaşadığı şok ve üzüntüyü ifade eden uzun bir açıklamanın yanı sıra Christina'nın ölümüne giden anların kısa bir anlatımı da yer alıyor.

Açıklamada, "Güzel, sevgili kızımız ve kız kardeşimiz Christina Ashten Gourkani'nin en sarsıcı, talihsiz ve beklenmedik vefatını derin bir üzüntü ve son derece ağır, kırık bir kalple paylaşmak zorundayız" denildi.

Bir başka OnlyFans modeli Mary Magdalene de Christina hakkında sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayarak, "Onu tanımıyorum, ama onu her zaman Instagram'da rastgele görürdüm ve gerçekten güzel olduğunu düşünürdüm ama estetik ameliyattan ölmesi çok üzücü. Bu çok korkutucu çünkü riskli bir ameliyattan ne zaman öleceğinizi asla bilemezsiniz" dedi.


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