Kira artışlarıyla sarsılan Berlin'deki referandumdan çarpıcı sonuç

27 Eylül 2021 Pazartesi, 14:47

Almanya, meclis seçimleriyle paralel olarak Berlinliler barınma sorunuyla ilgili halk oylaması için sandık başına gitti.

Berlinlilerin yüzde 56,4'ü kentte giderek yayılan dev emlak şirketlerinin kamulaştırılması yönünde oy kullandı. Ret oyu ise yüzde 39'da kaldı.

Oylamaya sunulan karar metninde Berlin Senatosu, "mülklerin kamu malına dönüştürülmesi için gerekli tüm önlemleri almaya ve bu yönde bir yasa hazırlamaya" çağrıldı.

BAĞLAYICILIĞI BULUNMUYOR

Referandumda somut bir yasa tasarısı oylamaya sunulmadığı için halk oylaması sonucunun siyaset açısından bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak buna rağmen yeni Senato ve meclisin oylama sonucunu dikkate alması gerekiyor.

Almanya'da bu türde düzenlenen ilk halk oylamasında konu, Berlin'de 3 binden fazla konuta sahip olan ve "kâr amacı güden" şirketlerin kamulaştırılmasıydı. Berlin'de bu durumda 240 bin dairenin bulunduğu, bunun da kentteki toplam kiralık dairelerin yüzde 15'ini oluşturduğu belirtiliyor.

FAHİŞ FİYATLAR NEDENİYLE EV SIKINTISI

Berlin'de son yıllarda kiralardaki hızlı artış nedeniyle kentin pek çok bölgesinde normal gelirli vatandaşlar bile ev bulmakta sıkıntı yaşıyor.

Kamulaştırma taleplerine öncülük eden girişimin sözcülerinden Kalle Kunkel, koalisyon hükümetinin kurulma sürecini yakından takip edeceklerini belirterek "Oyalama ve engelleme taktiklerini kabul etmeyeceğiz. Tüm oyunları biliyoruz. Emlak şirketlerinin kamulaştırması hayata geçirilene kadar durmayacağız" açıklamasını yaptı.

Girişim, kamulaştırma yoluyla kira artışlarının durdurulmasını ve uzun vadede kiralarda istikrar sağlanmasını hedefliyor. Kamulaştırma talebi, Alman Anayasasının 15'inci maddesine dayanıyor. Bu maddede "Toprak ve arazi, doğal kaynaklar ve üretim araçları, kamulaştırma amacıyla, tazminatın biçim ve ölçüsünü belirleyen bir yasayla, kolektif mülkiyet veya kamu ekonomisinin diğer şekillerine dönüştürülebilir" ibaresi yer alıyor.

Kaynak: DW Türkçe