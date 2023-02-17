Kırgız arama ve kurtarma ekibi, Kırgızistan'a geri döndü

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 07:15

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 07:15

Kahramanmaraş'tan gelen 24 kişilik Kırgız ekip, bilet ve pasaport işlemlerini tamamlamalarının ardından Dışişleri Bakanlığı ve İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA yetkililerince karşılandı.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığına bağlı askeri birlikte görevli ekipte yer alan Binbaşı Ruslan Toktomambetov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde kötü bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Gördüklerinin kendilerini çok üzdüğünü belirten Toktomambetov, "Şehit sayısı çoktu. Elimizden geleni yaptık. Enkazdan sağ çıkardığımız insanlar oldu. En son bir kadını kurtardık. Öncesinde hamile bir kadını çıkarmıştık" dedi.

"BUGÜNE KADAR BÖYLE BİR FELAKET GÖRMEDİM"

Toktomambetov, daha önce de afet bölgelerinde çalıştıklarına dikkati çekerek, "Bugüne kadar böyle bir felaket görmedim. Bugüne kadar gördüğüm en büyük afet bu oldu. Çok üzüldük. Aynı milletiz, aynı soydan geliyoruz. Kanımız, vatanımız, dinimiz birdir. Türk kardeşlerimiz böyle bir durumda kaldığı için çok üzgünüz" diye konuştu.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde bulunan İGA Lounge'de ekip için uğurlama töreni düzenlendi. Törene katılan Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Kırgızistanlı ekibe teşekkürlerini ileterek plaket takdim etti.

Kırgız arama kurtarma ekibi, fotoğraf çekilmesinin ardından Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla ülkesine uğurlandı.