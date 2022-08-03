Kırgızistan ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi arasında mutabakat zaptı: Belge, itici güç olacak
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) arasında mutabakat zaptı imzalandı.
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Nayef Falah Mubarak Al Hajraf, Azerbaycan ve Orta Asya ülkeleri ziyareti kapsamında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi.
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev tarafından kabul edilen KİK Genel Sekreteri Al Hajraf ile bölgeler arası iş birliğini geliştirmenin yolları görüşüldü ve taraflar arasında mutabakat zaptı imzalandı.
'BELGE, İTİCİ GÜÇ OLACAKTIR'
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, KİK Genel Sekreteri Al Hajraf'ı kabul etti.
Sadır Caparov, Al Hajraf'ın ülkesine ilk ziyaretinin iyi bir temel oluşturacağını ve Kırgızistan ile KİK arasındaki iş birliğine büyük bir ivme kazandıracağını umduğunu belirtti.
Al Hajraf da KİK ile Kırgızistan arasında imzalanan mutabakat zaptı için "Bu belge, Kırgızistan ile Konsey arasındaki etkileşimin tüm alanlarında itici güç olacaktır" ifadesini kullandı.
Video Haberler
- AKP'ye 'Kayıp 1000 Günü’ yanıtı
- Faciadan dönüldü: Benzin istasyonunda çakmak yaktı
- CHP harekete geçti: 'İptal' isteniyor
- AKP'li belediyenin çöken duvarına tepki
- Kaybolan Eyyüp hemşire 54 gündür aranıyor
- Ümit Özdağ: 'ÖSYM'yi Kasaplar Odası'na bağlayalım'
- Mersin'de hareketli dakikalar
- Avcılar'da köpeğe eziyet eden zanlı gözaltına alındı
- Tahıl yüklü gemi 'Razoni' İstanbul Boğazı'nda
- 'Ne yaparsan yap başaramayacaksın'
En Çok Okunan Haberler
-
- ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı
- Erdoğan talimatı verdi
- Ev sahibiyle kavga eden kiracı polisi vurup intihar etti
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- 'Bunu cumhurbaşkanına söyleyemeyiz'
- AKP'den gitmek isteyenlere kasetli şantaj!
- KPSS ile ilgili büyük iddia!
- Yayınevi sessizliğini bozdu
- Saray’da ‘domuz’ korkusu
- Çin'den 'askeri operasyon' açıklaması