Kırgızistan ile Tacikistan sınır muhafızları arasında çatışma çıktı

Kırgızistan ile Tacikistan sınır muhafızları arasında çatışma çıktı. Çatışmanın, Tacikistan sınır muhafızlarının sınır ihlali yapmasından dolayı çıktığı açıklandı.

AA
03 Haziran 2022 Cuma, 11:59
Kırgızistan ile Tacikistan sınır muhafızları arasında çatışma çıktı
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Kırgızistan ile Tacikistan sınır muhafızları arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetleri Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kırgızistan ile Tacikistan sınır muhafızları arasında sınır ihlali nedeniyle başlayan çatışmanın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Tacikistan sınır muhafızlarının sınır ihlalinde bulunarak Kırgızistan topraklarına girdiği ve çıkan çatışmada havan topu kullandığı ifade edildi.

Gerginliğin tırmanmasını önlemek için tüm önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada, Tacikistan sınır muhafızlarına ateş etmeyi derhal durdurmaları çağrısı yapıldı.

 


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