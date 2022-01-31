Kırgızistan - Tacikistan sınırındaki gerilime Rusya müdahale eder mi? Kanbolat yorumladı

31 Ocak 2022 Pazartesi, 02:00

Uluslararası siyasette ABD ve NATO ile Rusya arasındaki Ukrayna odaklı kriz sıcaklığını korurken Kazakistan’da yaşanan iç karışıklığın ardından Orta Asya ülkeleri Kırgızistan ile Tacikistan sınırında silahlı çatışmaya dönüşen gerilim yaşandı. Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Hasan Kanbolat, iki ülke arasındaki gerilimini Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Kanbolat, iki ülke arasında sınır sorunu nedeniyle zaman zaman çatışmalar yaşandığını anımsatarak “Burada iki ülkenin de ‘anklav’ olarak adlandırılan birbirlerinin sınırları içinde adacık şeklinde köyleri var. Bunlar iki ülke arasında sorunlara yol açıyor. Diğer taraftan sınır hattında bulunan göletteki suyun kullanımıyla ilgili de sorunlar var. Yine aynı bölgede bir sorun yaşanıyor gibi görünüyor. Zaman zaman sınır hattında gerilim yükseliyor, fakat buradaki çatışmanın daha fazla büyüyeceğini düşünmüyorum” dedi.

"O KADAR BÜYÜK BİR ÇATIŞMA YOK"

Kanbolat, “O kadar büyük bir çatışma yok. Ayrıca şu anda Rusya, Orta Asya’daki sorunlarla uğraşma ve askerlerini oraya gönderme arzusunda değil. Onların derdi şu anda Ukrayna. Dolayısıyla buraya Rusya’nın asker göndermesi de gündemde değil. Zaten Kazakistan’da da görüldü, Rusya’nın bölgeye girip uzun süre kalma yaklaşımı yok.” diye konuştu.

İki ülke arasında sınır ihtilafı konusunda görüşmelerin bulunduğunu kaydeden Kanbolat, “İki taraf devlet başkanları düzeyinde sınırların yeniden tanzimi üzerinde konuşurlarsa bu sorun büyümeden sonlanabilir. Sınırda yaşanan çatışmanın büyümesi pek olası görülmüyor. Olayın bölgede çok büyüyeceğini düşünmüyorum, yatışacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. l ANKARA