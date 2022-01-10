Kırgızistan'dan kritik Kazakistan açıklaması: 1 ölü var
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, 1989 doğumlu bir vatandaşının 7 Ocak günü Kazakistan’ın Almatı şehrinde hayatını kaybettiğini, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “7 Ocak günü, Kazakistan’ın Almatı şehrindeki şiddet olayları sırasında, 1989 doğumlu bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Şiddet olaylarında, Kırgızistan’ın diğer vatandaşlarının olası ölümleri tespit etme yönündeki çalışmalar yapılıyor” ifadesine yer verildi.
Kırgızistan Almatı Başkonsolosluğu’nun, ölen vatandaşın ailesiyle irtibat kurduğu aktarıldı.
38 GÖZALTI
Kırgızsitan Kamu Denetçisi Ofisi de Kazakistan’ın Şımkent şehrinde, şiddet olayları sırasında, 38 Kırgızistan vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu.
Kırgızistan vatandaşlarının gözaltına alınma sebeplerini araştırmaya devam ettikleri belirtilen açıklamada, “Ofisimize sadece Şımkent’teki pazar yerinde çalışan Kırgızistanlı Bayalı Torogeldiyev’in ailesi başvurdu. Torogeldiyev, şiddet olaylarına katılmamıştı. Kazakistan polisi, onun evine baskın düzenleyerek onu gözaltına aldı. Torogeldiyev, sorgu sırasında dövüldü ve halihazırda tıbbi yardıma erişimi olmadan ağır durumda bulunuyor” açıklamasında bulundu.
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