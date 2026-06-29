Kırılgan ateşkes çöktü: Pakistan'dan Afganistan’a saldırı

Afganistan’daki Taliban yönetimi, Pakistan’ın ülkenin doğusundaki üç vilayete düzenlediği saldırılarda 36 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Taliban hükümetinin sözcü yardımcısı Hamdullah Fitrat, X hesabından yaptığı açıklamada, “Dün gece düzenlenen saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 36 sivil şehit oldu, 163 kişi yaralandı” ifadelerini kullandı.

Pakistanlı yetkililer ise operasyonların, Pakistan-Afganistan sınırı boyunca militanlara ait saklanma alanları ve güvenli bölgeleri hedef aldığını bildirdi.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun ülke genelinde düzenlenen çok sayıda militan saldırıya karşılık olarak başlatıldığını belirtti.

Tarar, Pakistan güvenlik güçlerinin sınır hattında kara operasyonu düzenlediğini, ardından “ölçülü saldırılarla” militan hedeflerinin vurulduğunu kaydetti.

Pakistan, son yıllarda polis ve güvenlik güçlerine yönelik saldırıların arttığını belirtiyor. İslamabad yönetimi, bu saldırıların büyük bölümünden Pakistan Talibanı olarak bilinen Tehrik-i Taliban Pakistan’ı ve onunla bağlantılı grupları sorumlu tutuyor.

Pakistan Talibanı, Afgan Talibanı’ndan ayrı bir yapı olarak bilinse de iki grup arasında yakın bağlar bulunduğu ifade ediliyor. Afgan Talibanı ise 2021’de Afganistan’da yeniden yönetimi ele geçirmişti.

KARAÇİ SALDIRISI SONRASI OPERASYON

Son operasyon, Pakistan’ın Karaçi kentinde paramiliter Rangers güçlerinin bölgesel karargahına düzenlenen saldırının ardından geldi.

Silahlı ve patlayıcı yüklü saldırıda üç asker yaşamını yitirmiş, güvenlik güçleri üç saldırganı öldürmüş, bir saldırganı da yaralı olarak yakalamıştı. Pakistan ordusu, yakalanan kişinin Afganistan vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Pakistan Talibanı’ndan ayrılan Cemaat-ul Ahrar grubu, Karaçi’deki saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Pakistan’ın Afganistan’a yönelik son saldırılarının, iki ülke arasında zaten gergin olan ilişkileri daha da zorlaması bekleniyor.

İslamabad, Afganistan’daki Taliban yönetimini Pakistan içinde saldırılar düzenleyen militanlara barınak sağlamakla suçluyor. Kabil yönetimi ise bu suçlamaları reddediyor.

ÇATIŞMALAR AYLARCA SÜRDÜ

Pakistan ile Afganistan arasında son dönemde sınır hattında karşılıklı saldırılar ve misillemeler yaşanıyor.

Pakistan ordusu, daha önce de Afganistan içinde militan hedefleri vurduğunu açıklamıştı. Kabil ise bu saldırılarda sivillerin hedef alındığını savunmuştu.

İki ülke arasındaki gerilimi düşürmek için uluslararası arabuluculuk girişimleri yürütülse de kalıcı bir ateşkes sağlanamadı.