Kırmızı bültenle aranıyordu: Türk vatandaşı Yunanistan'da yakalandı!

2.09.2025 17:26:00
Dış Haberler Servisi
Türkiye’de kasten cinayet ve uyuşturucu suçlarından hakkında kırmızı bülten bulunan 40 yaşındaki Türk vatandaşı, Yunanistan’ın Drama kentinde yakalandı. Selanik’te savcılığa çıkarılan zanlı iade talebine karşı çıkarken, tutukluluğunun devamına karar verildi.

Yunanistan’ın Drama kentinde, Türkiye’de kasten adam öldürme ile uyuşturucu bulundurma ve ticareti suçlarından aranan 40 yaşındaki bir Türk vatandaşı yakalandı. 

Şüpheli hakkında, Interpol Türkiye tarafından çıkarılmış kırmızı bülten bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli, Drama Geri Gönderme Merkezi’nde gözaltındayken tespit edildi ve polis tarafından tutuklandı. Söz konusu suçların 2012–2014 yılları arasında işlendiği bildirildi.

İADE TALEBİNE İTİRAZ ETTİ

Sabah saatlerinde Selanik İstinaf Mahkemesi Savcılığı’na sevk edilen zanlı, Türkiye’ye iade edilmeye rızasının olmadığını beyan etti ve yöneltilen suçlamaları reddetti.

MAHKEME KARAR VERECEK

Mahkeme, şüphelinin iade talebi konusunda karar verene kadar tutukluluk halinin devamına hükmetti.

