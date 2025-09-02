Kırmızı bültenle aranıyordu: Türk vatandaşı Yunanistan'da yakalandı!

Yunanistan’ın Drama kentinde, Türkiye’de kasten adam öldürme ile uyuşturucu bulundurma ve ticareti suçlarından aranan 40 yaşındaki bir Türk vatandaşı yakalandı.
Şüpheli hakkında, Interpol Türkiye tarafından çıkarılmış kırmızı bülten bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli, Drama Geri Gönderme Merkezi’nde gözaltındayken tespit edildi ve polis tarafından tutuklandı. Söz konusu suçların 2012–2014 yılları arasında işlendiği bildirildi.
İADE TALEBİNE İTİRAZ ETTİ
Sabah saatlerinde Selanik İstinaf Mahkemesi Savcılığı’na sevk edilen zanlı, Türkiye’ye iade edilmeye rızasının olmadığını beyan etti ve yöneltilen suçlamaları reddetti.
MAHKEME KARAR VERECEK
Mahkeme, şüphelinin iade talebi konusunda karar verene kadar tutukluluk halinin devamına hükmetti.