Kış Olimpiyatları gölgesinde sokaklar karıştı: Göstericilere müdahale edildi

İtalya’da Kış Olimpiyatları kapsamında kullanılan bir tesisin yakınında düzenlenen protestoda polis, otoyola ulaşmaya çalışan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Kısa süreli arbede, binlerce kişinin katıldığı barışçıl yürüyüşün ardından yaşandı.

Binlerce kişinin çevresel etkiler ve ABD’li güvenlik görevlilerinin İtalya’daki varlığına karşı düzenlediği yürüyüş, genel olarak sakin geçti. Ancak yürüyüşün sonunda, sayıları onlarca olan maskeli bir grup, Milano’nun güneyinde yer alan Santagiulia Olimpiyat buz hokeyi salonuna giden yola yönelerek otoyola çıkmaya çalıştı.

Polis, güvenlik gerekçesiyle yolu kapatarak grubu durdurdu. Müdahalenin ardından şiddet içeren protestoya karışanlar dağıtılırken, aralarında çocuklu aileler ve öğrencilerin de bulunduğu büyük çoğunluk alandan ayrıldı.

Gösteri öncesinde, bir grup protestocu Olimpiyat Köyü’ne yaklaşık 800 metre mesafedeki bir inşaat alanının yakınında havai fişekler ve duman bombaları patlattı. Polis araçları ve geçici metal bariyerlerle sporcuların kaldığı köye giden yol güvenlik altına alındı.

Yetkililer, protesto nedeniyle sporcuların ulaşımında herhangi bir aksama yaşanmadığını açıkladı.

Gösteri, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in Milano’ya yaptığı ziyaretle aynı güne denk geldi. Vance, açılış törenine katılmak üzere ABD heyetinin başında kente gelirken, protestocular ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerine bağlı ajanların güvenlik amacıyla İtalya’da bulunmasına da tepki gösterdi.

ABD’li yetkililer, İtalya’daki varlığın yalnızca diplomatik güvenlik ve sınır aşan suçlarla mücadele eden birimler ile sınırlı olduğunu, sokaklarda operasyonel görev üstlenilmediğini bildirdi.

“DAĞLARI ÖZGÜR BIRAKIN” ÇAĞRISI

Polisin verdiği bilgilere göre, barışçıl yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Göstericiler, Cortina’da yapılan yeni kızak pisti için kesilen ağaçları temsilen kartondan maketler taşıdı. Yürüyüş boyunca davullar eşliğinde danslar sergilendi, kamyon üzerinden müzik yayını yapıldı.

“Şehirleri geri alalım, dağları özgür bırakalım” yazılı pankartlar taşınırken, bazı dövizlerde Olimpiyat Oyunları “çevreyi kirleten sponsorlar” ve “baskıcı güvenlik politikaları” nedeniyle eleştirildi.

Gösteri, geçen hafta ICE ajanlarının varlığına karşı düzenlenen protestonun ardından Olimpiyatlar çevresindeki ikinci büyük eylem oldu.