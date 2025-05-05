Kız arkadaşını ve üç çocuğunu öldüren adam idam edildi

Yayınlanma: 05.05.2025 - 13:46

Güncelleme: 05.05.2025 - 13:46

Florida’da 1998 yılında kız arkadaşını ve üç çocuğunu 12 kalibrelik av tüfeğiyle öldürmekten mahkûm edilen eski Amerikan Ordusu mensubu Jeffrey Hutchinson, idam edildi.

62 yaşındaki Hutchinson, Florida Eyalet Hapishanesi’nde zehirli iğneyle infaz edildi.

Bu, Florida’da 2025 yılı içinde gerçekleştirilen dördüncü idam oldu.

Hutchinson, uzun yıllar boyunca masum olduğunu savundu. Associated Press’in haberine göre, cinayetlerin kendisini susturmak isteyen hükümetin düzenlediği bir komplo olduğunu iddia etti.

Hutchinson, Körfez Savaşı hastalığı (Gulf War Illness-GWI) ve gazilere yönelik sağlık sorunlarıyla ilgili aktivizmi nedeniyle hedef alındığını öne sürdü.

ABD ordusunda sekiz yıl hizmet veren ve bir dönem seçkin “Ranger” birliğinde görev yapan Hutchinson, hem GWI hem de travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) yaşadığını belirtti.

İTİRAF GİBİ 911 ARAMASI

Mahkeme kayıtlarına göre, cinayet gecesi Hutchinson kız arkadaşı Renee Flaherty (32) ile tartıştıktan sonra kıyafetlerini ve silahlarını kamyonetine yükleyerek bir bara gitti.

Burada birkaç bira içip, Flaherty’nin kendisine kızgın olduğunu söyledikten sonra mekanı terk etti.

Kısa bir süre sonra, Flaherty ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı evden 911 hattına gelen bir erkek sesi, “Ailemi vurdum” dedi.

Polis olay yerine gittiğinde, 9 yaşındaki Geoffrey, 7 yaşındaki Amanda ve 4 yaşındaki Logan’ın cansız bedenlerine ulaştı.

12 kalibrelik tüfek mutfak tezgahında bulundu. Hutchinson, garajda telefon hâlâ 911 hattına bağlı haldeyken ve ellerinde barut kalıntısıyla yakalandı.

“İKİ YABANCI SALDIRDI”

2001’de görülen davada Hutchinson, olay sırasında eve giren iki yabancıyla mücadele ettiğini ve cinayetleri onların işlediğini savundu.

Ancak jüri, bu savunmayı inandırıcı bulmadı ve dört birinci derece cinayet suçundan mahkûm etti. Flaherty’nin ölümü için ömür boyu hapis, çocukların ölümleri içinse üç kez idam cezası verildi.

Geçen ay Hutchinson’ın avukatları, müvekkillerinin akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürerek idamın ertelenmesini talep etti.

Bradford County Yargıcı James Colaw bu iddiayı redderek, “Mahkeme, Jeffrey Hutchinson’ın mevcut bir akıl hastalığı bulunmadığını tespit etmiştir” dedi.