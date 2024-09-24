Kızıldeniz'de yeni balık türü keşfedildi: 'Huysuz ve oldukça mutsuz...'

Yayınlanma: 24.09.2024 - 11:42

Güncelleme: 24.09.2024 - 11:42

Bilimsel adı “sueviota aethon” olan tür, denizdeki mercan resifleri arasında küçük delik ve yarıklarda yaşayan balığı bulan araştırmacılar tarafından “huysuz cücegoby” olarak adlandırıldı.

Geçen hafta yayınlanan bir çalışmada, araştırmacılar bu ismin “balığın huysuz ve oldukça mutsuz görünümüne, özellikle de aşırı derecede kalkık ağız pozisyonuna atıfta bulunduğunu” söyledi.

İsminin “cüce” kısmı 2 cm'nin altındaki boyutuna, “kaya balığı” ise ait olduğu balık familyasına atıfta bulunmaktadır: Gobiidae (Kaya balıkları) yaklaşık 2 bin kemikli balık türünden oluşur.



Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Washington Üniversitesi'nden araştırmacılardan oluşan ekip, Pensoft'un ZooKeys dergisinde yayınlanan bir çalışmayla huysuz cücegobiyi dünyaya tanıttı.

Balıkların ilkinin, Suudi Arabistan'daki Farasan Kıyılarında keşfedildiği, daha sonra Kızıldeniz'deki Thuwal yakınlarında başka örnekler de bulunduğu belirtildi.

Onları ilk kez mercan resiflerindeki balık çeşitliliğini keşfetmek için yapılan bir dalış sırasında bulan araştırmacı Viktor Nunes Peinemann olduğu kaydedildi.

Araştırmacılar, başlangıçta 1972 yılında bulunan bir cücegoby türünü yeniden keşfettiklerini düşündüler. Ancak, onu diğerlerinden ayıran huysuz cücegobinin öfkeli görünümüydü.

Araştırmacılar, nispeten nadir bir tür gibi göründüğünü ve muhtemelen bu yüzden şimdiye kadar keşfedilmemiş olduğunu söyledi.

Türe adını veren Lucía Pombo-Ayora, “Kendi küçük dünyasında korkunç bir yırtıcı olduğunu hayal ediyorum. Huysuz ifadesi ve iri köpek dişleri, küçük boyutuna rağmen kesinlikle öyle görünmesini sağlıyor” dedi.