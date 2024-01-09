Kızıldeniz'deki 'Refah Muhafızı Operasyonu'na bir ülke daha katıldı

Yayınlanma: 09.01.2024 - 15:38

Güncelleme: 09.01.2024 - 15:38

Sri Lanka Donanma Sözcüsü Albay Gayan Wickramasuriya, yaptığı yazılı açıklamada, Kızıldeniz'de Husilere karşı ABD liderliğinde oluşturulan misyona katılacaklarını ifade etti.

Wickramasuriya, Sri Lanka'nın bölgeye devriyeler için ne zaman gemi göndereceğinin henüz netleşmediğini belirtti.

Sri Lanka Savunma Bakan Yardımcısı Pramitha Tennakoon da hükümetin "küresel sorumluluklarını" yerine getirmek istediğini söyledi.

Tennakoon, Sri Lanka'nın terörün her türlüsüne karşı olduğuna işaret etti.

Ülkenin gemilerinin halihazırda Hint Okyanusu'nda devriye faaliyetlerine katıldığına dikkati çeken Tennakoon, bu misyona katılmanın ek bir maliyeti olmadığını savundu.

Öte yandan karar, Sri Lanka'da muhalefetin tepkisini çekti.

Muhalefet lideri Sajith Premadasa, ülke halkı ciddi ekonomik zorluklar yaşarken, hükümetin Kızıldeniz'e gemi göndermek için 777 bin dolar civarında harcama yaptığını öne sürdü.

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizinin" başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.