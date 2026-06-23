Kızının eski sevgilisiyle evlenen ünlü milyoner Barrie Drewitt-Barlow 'cinsel terörist' çıktı

57 yaşındaki Barrie Drewitt-Barlow ile eşi 32 yaşındaki Scott Drewitt-Barlow, 2013-2026 yılları arasında Birleşik Krallık'ta genç erkekleri hedef almak ve istismar amacıyla yönlendirmekle suçlanıyor.

2025 yılında, İngiltere amatör liginde oynayan Maldon & Tiptree FC'yi satın alan çift, pazartesi günü Chelmsford Kraliyet Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Dava kapsamında her iki sanık hakkında toplam 18 yeni suçlama daha yöneltildi.

Mahkeme, çiftin tutuklu yargılanmaya devam etmesine karar verirken, suçlamalara ilişkin savunmaların alınacağı duruşmanın eylül ayında yapılacağı, davanın ise geçici olarak 18 Ocak'ta başlamasının planlandığı belirtildi.

YENİ SUÇLAMALAR

Barrie Drewitt-Barlow hakkında şu yeni suçlamalar yöneltildi:

Bir çocukla cinsel faaliyette bulunma suçlaması (2 ayrı dosya)

Bir çocuğun cinsel hizmetleri için ödeme yapma suçlaması (2 ayrı dosya)

Tecavüz suçlaması (5 ayrı dosya)

Cinsel saldırı suçlaması (4 ayrı dosya)

Bir kişiyi rızası olmadan cinsel faaliyette bulunmaya zorlama

Cinsel faaliyeti teşvik etme veya yönlendirme

Scott Drewitt-Barlow ise 2 tecavüz vakasının yanı sıra cinsel faaliyeti teşvik etme veya yönlendirme suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor.

ÖNCEKİ SUÇLAMALAR

Barrie Drewitt-Barlow, 6 Mayıs'ta gözaltına alınmış ve aşağıdaki suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı:

Bir erkeğe yönelik üç cinsel saldırı,

16 yaş ve üzerindeki erkeklere yönelik dört tecavüz,

İstismar amacıyla bir kişinin seyahatini organize etme veya kolaylaştırma (iki ayrı dosya)

Scott Drewitt-Barlow hakkında da:

Bir erkeğe yönelik cinsel saldırı,

16 yaş ve üzerindeki bir erkeğe tecavüz,

İstismar amacıyla seyahat organizasyonu yapma veya kolaylaştırma (iki ayrı dosya)

suçlamaları bulunuyor.

Her iki sanık da 8 Mayıs'taki ilk duruşmada haklarındaki suçlamaları 'kesin bir dille' reddetti.

İngiliz kamuoyu, 31 ayrı suçlama ile suçlanan çifti 'cinsel teröristler' olarak tanımlıyor.

KIZININ ESKİ SEVGİLİSİYLE EVLENDİ

Barrie Drewitt-Barlow, 2019 yılında o dönemki partnerinden ayrıldıktan sonra Scott Drewitt-Barlow (eski soyadıyla Hutchinson) ile ilişki yaşamaya başladı.

Scott, o dönemde Barrie'nin kişisel asistanı olarak çalışıyordu. Ayrıca Barrie'nin kızı Saffron Drewitt-Barlow'un eski erkek arkadaşı olması nedeniyle İngiliz basınında geniş yankı uyandırmıştı.

Barrie Drewitt-Barlow, eski eşiyle birlikte 1999 yılında taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olduktan sonra "Birleşik Krallık'ın ilk eşcinsel babası" olarak tanınmıştı.

Gayrimenkul geliştirme sektöründe faaliyet gösteren Drewitt-Barlow, ayrıca Rich House, Poor House ve Below Deck Sailing Yacht gibi televizyon yapımlarında da yer almıştı.