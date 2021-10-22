KKTC Başbakanının müstehcen görüntülerinin ardından 'gözaltı' kararı
Sosyal medya üzerinden yayınlanan bir video ile hedef gösterilen KKTC Başbakanı Ersan Saner’in şikayeti üzerine bahsi geçen videoda yer alan kadın gözaltına alındı.
Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yayınlanan bir video ile hedef alınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner’in şikayeti üzerine bahsi geçen videoda yer alan kadın dün akşam 21.00 sıralarında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kadının aleyhindeki "Özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa" suçlaması ile yarın Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılması bekleniyor.
Videonun yayınlanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından mahkeme emri ile kadına ait cep telefonları Data Veri İnceleme Şubesi'nde inceleme yapılmak üzere emare olarak alındı.
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