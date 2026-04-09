KKTC’de grevler askıya alındı: Sendikalardan ‘Pazartesi yeniden meydandayız’ mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) hükümetin hayat pahalılığı ödeneğinde değişiklik yapma girişimine karşı başlayan grev ve eylemler askıya alındı. Meclis Genel Kurulu’nun çalışmalarına pazartesiye kadar ara verilmesi üzerine sendikalar da eylemleri geçici olarak durdurdu.

Dün saat 15.00’te başlayan Meclis oturumu sabah 04.00’e kadar sürdü. Muhalefet milletvekilleri hükümetin düzenlemesine karşı konuşmalarını sürdürürken, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler oturuma ara verildiğini açıkladı. Bunun ardından sendikalar grev ve eylemleri askıya aldıklarını duyurdu.

Bu gelişmeyle birlikte okullar, hastaneler ve diğer kamu kurumlarında üç gündür aksayan hizmetler yeniden başladı.

Sendikalar ise yaptıkları açıklamada geri adım atmayacaklarını vurgulayarak hükümeti istifaya çağırdı. Açıklamada, “Pazartesi bu yasayı geçirmeye çalışırlarsa yine Meclis önünde olacağız” denildi.

Öte yandan kulislerde Başbakan Ünal Üstel’in Ankara’ya giderek son gelişmeleri görüşeceği iddiaları da gündeme geldi.

NE OLMUŞTU?

KKTC’de Ünal Üstel başbakanlığındaki UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti, ekonomik gerekçelerle hayat pahalılığı ödeneğini kısıtlayan bir düzenleme hazırladı. Bu girişim, memur ve işçi sendikalarının tepkisine yol açtı.

30 Mart’ta başlayan eylemler kısa sürede büyüyerek genel greve dönüştü. Meclis önünde toplanan binlerce kişi ile polis arasında arbede yaşandı; polis biber gazı ve tazyikli su kullandı. Eylemciler barikatları aşarak Meclis binasına girdi.

Sendikalar ve muhalefet, düzenlemenin geri çekilmesini ve erken seçim kararı alınmasını talep ederken, hükümet geri adım atmadı. Süreçte Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın arabuluculuk girişimleri de sonuçsuz kaldı.

Grevlerin askıya alınmasına rağmen sendikalar, pazartesi günü Meclis’te yeniden görüşülmesi beklenen düzenleme için eylemlerin yeniden başlayabileceği mesajını verdi.