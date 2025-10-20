KKTC'de seçimi kaybeden Ersin Tatar'dan ilk açıklama

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden bağımsız aday Ersin Tatar, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından ilk açıklamasını yaparak, yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı tebrik etti ve seçmenin takdirine saygı duyulması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs TV’ye bağlanarak değerlendirmelerde bulunan Tatar, üç partinin desteğiyle seçime katıldığını hatırlatarak, destekleyen partilerin oy oranının alınan sonuçtan daha yüksek olduğunu savundu. Tatar, neticelerde bir sıkıntı olduğunu ve "partiler arasında da parti içinde de birtakım sıkıntılar" olduğunu, bunların da sonuçlara yansıdığını ifade etti.

Kıbrıs’ın kendine göre sorunları olduğunu da belirten Tatar, şöyle devam etti:

“Rum tarafının saldırıları, mal, mülk meseleleri, bir sürü tedirginlikler... Söyleyecek çok şey var. Bütün bunlar seçmenin böyle yönlenmesine neden oldu diye düşünüyorum.

İnşallah, bu seçim neticeleri değerlendirilir, ona göre belki siyasette birtakım revizyonlar olur, Kıbrıs Türk halkının refahı, özgürlüğü, mutluluğu için yeni dönemde yeni birtakım siyasi farklılıklar ortaya çıkar…Önemli olan halkın mutluluğu ve refahıdır. Kimse bu makamlarda sırf oturmak için olmaz.”

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen, Haspolat ve Akıncılar’a kapı açılmasını önerdiğini söyleyen ama propagandanın “bir kapı bile açamadı” şeklinde yapıldığını ifade eden Tatar, Güney Kıbrıs'ın Metehan’da kuyruklar yarattığını, vatandaşın bundan da kendisini sorumlu tutmaya çalıştığını belirtti.

"UMUT POMPALAMA"

Güney Kıbrıs’ta, “Tatar gidecek, Erhürman gelecek, müzakere masası kurulacak, Hristodulidis’e umut olacak” şeklinde kampanyalar yürütüldüğünü, bazı desteklerin de geldiğini söyleyen Tatar, “Umut pompalama… Halk umut bekler…” dedi.

Pandemi, deprem, savaşlar ve her türlü felakete rağmen yapıyı ayakta tutmaya çalıştığını belirten Tatar, diplomasi ve gayretleri olduğunu ancak bunların yetmediğini, herkesin daha fazlasını beklediğini ifade etti.

"ÜLKEMİ TANITMAK İÇİN ADETA YIRTINDIM"

Hayat pahalılığı, ülkedeki nüfus hareketleri gibi konularda birtakım rahatsızlıklar olduğunu da kaydeden Ersin Tatar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bunların cumhurbaşkanlığı makamına fatura edilmesi gibi bir durum söz konusu oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Destekleyene de desteklemeyene de. Ben üst düzeyde gayretlerimi sürdürdüm. Ülkemi tanıttım, ülkemi tanıtmak için adeta yırtındım.

Kendi bayrağımızla çok uluslararası toplantıda ilk kez oturdum, konuşmalarımla dünyaya sesimizi duyurdum. Türkiye ile en üst düzeyde ilişkilerimizi geliştirdik. Türkiye’de her türlü ziyaretleri yaptık, her türlü sevgi ve muhabbetin arttığı bir dönem oldu…"

Tatar, seçime yönelik değerlendirmeleri zaman içinde daha da fazla yapacağını söyleyerek, seçimi kazanan Erhürman’ı kutladı.