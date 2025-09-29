KKTC’de YSK devreye girdi! Sağlık Bakanlığı’nın videosunu kaldırttı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 19 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kaldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Sağlık Bakanlığı tarafından “Atak Diplomasi” sloganıyla yayımlanan videonun seçim yasalarına aykırı olduğuna hükmederek yayından kaldırılmasına karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu, Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı videoda kullanılan “Atak Diplomasi” sloganını, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79. maddesinin (1) ve (4) fıkralarında düzenlenen seçim süresince yapılmayacak işler kapsamında değerlendirdi.

Kararda, devletin tarafsızlığını koruma yükümlülüğü bulunduğu, herhangi bir aday lehine yayın yapılmasının yasak olduğu açıkça vurgulandı. YSK, bu nedenle söz konusu yayının kaldırılmasına ve kararın Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumuna iletilmesine oy birliğiyle karar verdi.

YSK’nın 95/2025 sayılı kararı 29 Eylül 2025 tarihinde Lefkoşa’da alındı.

Karar şöyle: