KKTC'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yemin ederek görevine başladı

19 Ekim’de yapılan seçimlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi içindeki Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul Salonu’nda yemin ederek görevine resmen başladı.

Tufan Erhürman, Meclis’e gelişinde 41 pare top atışıyla karşılandı.

ERHÜRMAN YEMİN ETTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı törende, Erhürman şöyle yemin etti:

"Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refahı ve mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın insan haklarından ve temel özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve anayasa ile yasalara bağlılıktan ayrılmayacağıma; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

Tufan Erhürman, yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı makamında yapılacak devir-teslim töreniyle Ersin Tatar’dan görevi devralacak.