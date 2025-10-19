KKTC seçiminde oy verme işlemleri bitti: Oy sayımına başlandı

KKTC’nin 9’uncu Cumhurbaşkanlığı seçimleri için başlayan oy verme işlemleri, saat 18.00 itibariyle sona erdi. Oy pusulasında altısı bağımsız, toplam sekiz aday yer aldı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ’ın açıklamasına göre, saat 16.00 itibarıyla seçime katılım oranı yüzde 53,19 oldu. Bu oran, Lefkoşa'da yüzde 54,58, Gazimağusa'da yüzde 51,87, Girne'de yüzde 52,70, Güzelyurt'ta yüzde 51,77, İskele'de yüzde 54,06 ve Lefke'de yüzde 54,43 olarak kaydedildi.

KKTC'deki 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda katılım oranı yüzde 58,31, ikinci turda ise yüzde 67,29 olarak gerçekleşmişti. 2020'deki seçimlerde 198 bin 957 olan kayıtlı seçmen sayısı, 2025 seçimlerinde 218 bin 313'e ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında Seçim ve Halk Oylaması Yasası'na aykırı hareket eden 10 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldığı da kaydedildi.

Seçim merkezlerinde başlayan sayım işlemleri, KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gözetiminde ve sandık kurulu eşliğinde yürütülüyor.

KKTC genelinde cumhurbaşkanı seçimi kapsamında vatandaşlar, 08.00-18.00 saatleri arasında oy kullandı.

Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oy aldığı (salt çoğunluk) takdirde cumhurbaşkanı seçilecek.

Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak.

İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı seçilecek.