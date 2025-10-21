KKTC seçimleri Ankara’yı sarstı... Tatar kaybetti, Ankara’da hesaplar değişiyor

Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk yönetimi yeni liderini seçmek için 19 Ekim Pazar günü sandığa gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman kazandı. Kuzey Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu, Erhürman'ın cumhurbaşkanlığı yarışını kazandığını duyurdu. Seçime katılım oranı yüzde 64,87 olarak kaydedildi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman oyların yüzde 62,76’sını, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise oyların yüzde 35,81’ini aldı. KKTC’nin seçim sonuçları, Türkiye siyasetinde yeni tartışmalara neden oldu. AKP içinde “kontrol edilemeyen alan” değerlendirmeleri yapılırken, MHP’de “milli çizgiye dönüş” çağrıları öne çıktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonucu sonrası yaptığı açıklamada, KKTC’de yapılan seçimlerin düşük katılımla gerçekleştiğini belirterek, “Parlamento acilen toplanmalı, federasyona dönüş kabul edilmemeli ve Türkiye’ye katılma kararı alınmalıdır” dedi. Bahçeli’nin bu çıkışı, parti içinde “sertleşme ve tabanı konsolide etme” hamlesi olarak değerlendirildi. AKP cephesinden ise daha temkinli bir dil tercih edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Türk halkının iradesi tecelli etmiştir. Seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum” ifadesini kullandı. Bu açıklama, AKP’nin seçim yenilgisini diplomatik bir dille karşıladığı yorumlarına yol açtı.

‘PLANLAR TUTMADI’ YORUMU

Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre, seçim sonuçları AKP içinde “planlar tutmadı” değerlendirmelerine neden oldu. Kulislerde, Ankara’nın sahadaki propaganda faaliyetlerinin beklenen etkiyi yaratmadığı, seçmenin “Türkiye müdahalesine tepki” gösterdiği konuşuluyor. Parti içi bir kaynağa göre, “Bu sonuç, Ankara’nın Kıbrıs siyasetini yeniden tanımlaması gerektiğini gösteriyor. Sahadaki karşılığı olmayan hamleler ters tepiyor” görüşü hakim...

İTTİFAK DENGESİ TESTTE

KKTC seçimleri, Cumhur İttifakı içinde de yeni bir tartışma başlığı yarattı. AKP, “demokratik irade” vurgusuyla yumuşak bir geçiş arayışındayken; MHP’nin “sert milli refleks” çıkışı, iki parti arasındaki yaklaşım farkını belirginleştirdi. Meclis kulislerinde, “AKP Kıbrıs’ta diplomasiye dönmek istiyor, MHP ise meydan okuma diliyle sahada kalmayı savunuyor” değerlendirmesi öne çıkıyor. Bu farkın, ileride ittifak içi ton farkını artırabileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE’YE ETKİSİ

Ankara için KKTC seçimleri, sadece dış politika değil iç siyasette de bir sinyal niteliğinde değerlendiriliyor. “Kardeş ülke” vurgusuna rağmen, halkın sandıkta Türkiye’nin etkisini sınırlı görmesi, AKP’nin özellikle dış politika merkezli “lider diplomasisi” stratejisini gözden geçirmesine neden olabileceğine işaret ediliyor.