KKTC'de MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü tutuklandı

27 Ekim 2021 Çarşamba, 15:56

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü'nün adı yine bir tehdit, çalmak niyetiyle mal temini suçlarına karıştı. Kıbrıs Postası'nın haberine göre, Büsküvütçü, yanında çalışan bir kadına zorla borç senedi imzalatıp şiddet tehdidinde bulunduğu gerekçesi ile tutuklandı.

Olay, polise yapılan şikayet üzerine ortaya çıkarken, Büsküvütçü'nün "Çalmak niyetiyle tehditle mal isteme ve şiddet tehdidi" suçlamaları ile bugün Girne'de mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.

2014 yılında da Lefkoşa’da iki gece kulübünün işletmecisinden tehdit yolu ile para isteyen Milliyetçi Demokrasi Partisi Başkanı Buray Büsküvütçü, aleyhine getirilen davalardan suçlu bulunup 7 bin TL para cezasına çarptırılmıştı.