KKTC'de MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü tutuklandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü bir çalışanına tehditle borç senedi imzalattığı ve şiddet tehdidinde bulunduğu gerekçesi ile tutuklandı.
MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü'nün adı yine bir tehdit, çalmak niyetiyle mal temini suçlarına karıştı. Kıbrıs Postası'nın haberine göre, Büsküvütçü, yanında çalışan bir kadına zorla borç senedi imzalatıp şiddet tehdidinde bulunduğu gerekçesi ile tutuklandı.
Olay, polise yapılan şikayet üzerine ortaya çıkarken, Büsküvütçü'nün "Çalmak niyetiyle tehditle mal isteme ve şiddet tehdidi" suçlamaları ile bugün Girne'de mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.
2014 yılında da Lefkoşa’da iki gece kulübünün işletmecisinden tehdit yolu ile para isteyen Milliyetçi Demokrasi Partisi Başkanı Buray Büsküvütçü, aleyhine getirilen davalardan suçlu bulunup 7 bin TL para cezasına çarptırılmıştı.
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- 'Kötü bir haberim var' diyerek uyardı
- Zorunlu eğitim yaşı düşüyor
- Diyanet'in 'alkollü içecek' gideri ortaya çıktı
- Sayıştay'dan İBB'ye engel
- Diyanet'ten rekor seccade fiyatı
- Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na videolu tehdit
- Anlayamadım Fahrettin Altun
- Boğaziçi Üniversitesi'nde bir ilk!
- Özgür Demirtaş ilk kez konuştu
- Özel'den Meclis'te çok sert konuşma!