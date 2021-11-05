KKTC’de sendikalar zamlara karşı iş bıraktı... Grev yasağı geldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), kamu çalışanları arasında faaliyet gösteren 3 sendika yarım gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Ercan Havalimanı için 60 günlük grev yasağı kararı alındı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kamuda faaliyet yürüten Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), yüksek zamları protesto etmek için bugün kamu kuruluşlarında 12.30'a kadar iş bıraktı.
Hastanelerin 112, Acil ve Yoğun Bakım Servisleri hariç tüm iş yerlerinde genel grev uygulandı. Üç sendika adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamada, grev ve eylemin gerekçesi, “zamları protesto etmek” olduğu belirtildi.
Kıbrıs Yenigün'de yer alan habere göre bakanlar kurulu, 3 sendikanın Sivil Havacılık Dairesi’nin Ercan Havalimanındaki birimlerinde başlatacağı grevin, 60 gün süreyle yasaklanmasına karar verdi.
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