Klimanın mucidi Willis Carrier kimdir?

Yayınlanma: 19.07.2023 - 14:02

Güncelleme: 19.07.2023 - 14:02

Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aştığı Adana'da, klimanın mucidi ABD'li mühendis Willis Haviland Carrier anısına tatlı dağıtıldı.

WILLIS CARRIER KİMDİR?



Willis Haviland Carrier, 26 Kasım 1876'da Angola, New York'ta dünyaya geldi. 1894'te Angola Akademisi'nden, 1897'de Buffalo Lisesi'nden mezun oldu.

1897'den başlayarak Cornell Üniversitesi'nde okudu ve 1901'de Mühendislik Yüksek Lisans derecesi ile mezun oldu. 1902 yılında modern klima sistemini tasarlayan Willis Carrier, 1913 yılında büyük alanları soğutmak adına klima sistemi geliştirdi. Modern klimanın mucidi olarak bilinen Willis Carrier; geliştirdiği sistemin patentini 1906 yılında aldı.

1908'de Amerika Carrier Air Conditioner Company'de çalışmaya başladı.1914'ün sonlarında I. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte , Carrier'ın 12 yıldır çalıştığı Buffalo Forge Company, faaliyetlerini tamamen imalatla sınırlamaya karar verdi. Sonuç olarak, yedi genç mühendis, 26 Haziran 1915'te New York'ta Carrier Engineering Corporation'ı oluşturmak için hayat boyu biriktirdikleri 32.600 $'ı bir araya topladı. Ekim 1929'daki Wall Street Çöküşü sonucunda şirket, diğer birçok şirket gibi mali zorluklarla karşılaştı . Carrier Engineering Corp., Brunswick-Kroeschell Company ve York Heating & Ventilating Corporation ile birleşerek Carrier Corporation'ı oluşturdu ve yönetim kurulu başkanı Willis Carrier oldu.

WILLIS CARRIER ÖZEL YAŞAMI



1915 yılında Carrier Mühendislik şirketini kuran Willis Carier, günümüzde evlerimizde soğutma ihtiyacında can simidi olarak sarıldığımız ev tipi klimaları ise 1926 yılında geliştirdi. Ürünün kullanım alanının artması ile daha da büyüyen Carrier Mühendislik, Brunswick- Kroeschell ve York Isıtma & Havalandırma şirketi ile birleşerek kapsamını genişletti.

Klimanın buluşu, birçok farklı alanın gelişmesine de önayak oldu. Tiyatro ve sinema alanlarının soğutulması yaz aylarında da seyircilerin gelmesine vesile olurken, sıcaklık ve nem kontrolü sayesinde alışveriş merkezlerini gezilebilir kıldı. Carrier'ın ilk büyük müşterileri arasında Beyaz Saray ve New York'taki Madison Square Garden vardı.

Carrier, Edith Claire Seymour ile Cornell'de tanıştı ve 29 Ağustos 1902'de evlendiler. Edith Claire Seymour 1912'de öldü. 16 Nisan 1913'te Jennie Tifft Martin ile evlendi. Martin 1939'da öldü.7 Şubat 1941'de Elizabeth Marsh Wise ile evlendi. Carrier'ın Howard Carter Willis adında bir çocuğu oldu. Ayrıca iki çocuğu daha evlat edindi. 7 Ekim 1950'de hayatını kaybetti.