'Kökeni Avrupa'ya uzanıyor...' Amerika'nın ilk mezar taşının gizemi çözüldü!

Yayınlanma: 22.09.2024 - 10:16

Güncelleme: 22.09.2024 - 10:16

Araştırmacılar, Amerika'daki en eski mezar taşlarından biri olarak kabul edilen ve 1627'de Jamestown, Virginia'da inşa edilen bir şövalyenin mezar taşının Avrupa'dan getirildiğini ortaya çıkardı.

Bu bulgu, İngiliz kolonilerinin Avrupa ile olan ticaret ağlarının derinliğini gözler önüne seriyor. Mezar taşının Sir George Yeardley’e ait olduğu düşünülüyor.

AMERİKA'NIN İLK YERLEŞİM YERİ: JAMESTOWN

1607 yılında kurulan Jamestown, Amerika’daki ilk kalıcı İngiliz yerleşimiydi ve 1699’a kadar Virginia Kolonisi’nin başkenti olarak hizmet gösterdi.

Bu tarihlerde bölgedeki zengin kolonistler, ölümleri sonrasında siyah "mermer" olarak adlandırılan şık mezar taşları sipariş ediyorlardı.

Yeni bir araştırma, bu taşların kökenlerine dair önemli bulgular sunuyor.

SİYAH "MERMER" TAŞININ KÖKENİ AVRUPA'MI?

Fosil bilimi uzmanı Markus Key ve ekibi, Jamestown’da bulunan bir şövalyeye ait mezar taşını inceleyerek bu taşın kökenlerini araştırdı.

Çalışmalar sonucunda, taşın içindeki dört mikro fosil türünün Kuzey Amerika’da bir arada bulunmadığı anlaşıldı. Bu da taşın ithal edildiğini gösterdi. Key’e göre, büyük olasılıkla bu taş Belçika’dan sipariş edilerek Londra üzerinden Jamestown’a ulaştırıldı.

1627 yılına tarihlenen bu mezar taşının kime ait olduğu sorusu da araştırmacılar tarafından ele alındı. Jamestown’da yalnızca iki şövalyenin yaşamış olması, mezarın Sir George Yeardley’e ait olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Yeardley, 1610’da Jamestown’a gelmiş ve 1627’de burada vefat etmişti. Bu mezar taşı, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en eski taşlardan biri olarak kabul ediliyor.

KOLONİ AĞININ BÜYÜKLÜĞÜNÜ ORTAYA KOYUYOR

Araştırma, İngiliz kolonilerinin Avrupa ile ne kadar gelişmiş bir ticaret ağına sahip olduğunu da gözler önüne seriyor.

O dönemde Virginia’daki zengin İngiliz kolonistler, Belçika’dan siyah "mermer" olarak adlandırılan, aslında cilalanmış kireç taşlarından yapılmış mezar taşlarını sipariş ediyorlardı.

Bu taşlar, dönemin Londra modasına uygun olarak tasarlanıyor ve kolonilere getiriliyordu.