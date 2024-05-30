Kolombiya, boğa güreşini yasaklıyor

Kolombiya Kongresi, boğa güreşlerinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısını Kolombiya Kongresi, boğa güreşlerinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısını oyladı. Boğa güreşlerinin 2027 yılı itibariyle yasaklanmasını öngören yasa tasarını kongrede kabul edildi. Yasa tasarısının Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun imzasıyla yasalaşması bekleniyor.

İHA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 10:58
Kolombiya, boğa güreşini yasaklıyor
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Boğa güreşlerini destekleyenler ise, kararın yasalaşmasıyla çok sayıda kişinin işsiz kalacağını savunuyor.

Tasarının etkilerinin azaltılması için 3 yıllık bir geçiş süreci öngörülüyor ve boğa güreşlerinden geçinen kişilerin alternatif kaynaklar bulabilmesi için yardım teklifi edileceği aktarıldı. 

KOLOMBİYA, YASAĞI GETİREN SON ÜLKE OLDU

Kolombiya, Latin Amerika’da boğa güreşlerini yasaklayan son ülke oldu. Arjantin, Küba, Uruguay, Brezilya ve Şili’de de yasaklanan boğa güreşlerine Ekvador, Meksika, Peru ve Venezuela’da hala izin veriliyor. Meksika ise 2022 yılında boğa güreşlerini yasaklasa geçtiğimiz Aralık ayında yasağı kaldırdı. 

ÜLKEDE POPÜLER

Kolombiya’nın İspanyol sömürge dönemlerinde tanıdığı boğa güreşleri, ülke genelinde oldukça popüler. Ülkenin başkenti Bogota’nın yanı sıra Medellin ve Manizales kentlerinde binlerce kişi boğa güreşlerini izlemek için arenaları dolduruyor.


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