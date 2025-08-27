Kolombiya’da 34 asker siviller tarafından kaçırıldı

Savunma Bakanı Pedro Sanchez, basına yaptığı açıklamada, Guaviare yönetim bölgesine bağlı El Retorno kırsalında düzenlenen operasyonda, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) bir kanadına bağlı üst düzey bir ismin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Sanchez, operasyon sonrası 34 askerin yerel halk tarafından alıkonulduğunu belirterek, "Bu bir kaçırmadır, askerlerin iradelerine aykırıdır. Derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz. Ombudsmanlık Kurumu ve Birleşmiş Milletlere (BM) çağrıda bulunduk" dedi.

Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Amiral Francisco Cubides de askerlerin tutulduğu bölgede güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda 10 kişinin etkisiz hale getirildiğini, ayrıca hafta sonu başlatılan operasyonlarda eski FARC’ın önde gelen isimlerinden "Dumar" kod adlı Willinton Vanegas Leyva’nın öldürüldüğünü kaydetti.

Yerel basına göre, bölgede ordunun operasyonları devam ediyor.

Bölgedeki silahlı gruplar nedeniyle zaman zaman güvenlik güçlerine saldırılar düzenlendiği biliniyor.