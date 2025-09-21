Kolombiya'da madende göçük altında kalan 8 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Kolombiya'da 11 Eylül'de altın madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 8 madencinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kolombiya basınındaki haberlere göre, Cauca'ya bağlı Santander de Quilichao kırsalında meydana gelen göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.
İş makineleri ve gönüllülerin günler süren çalışmalarının ardından 8 madencinin cesedi çıkarıldı.
Kuzey Cauca Yerli Konseyleri Derneği, madencilerin oksijen yetersizliği nedeniyle hayatlarını kaybettiklerini açıkladı.