Kolombiya’da seçim krizi: Petro yeni başkanı tanımayacağını açıkladı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD merkezli X sosyal medya hesabındaki açıklamasında, 7 Ağustos'ta görevi devralacak Espriella'ya eleştirilerde bulundu.

Espriella'nın seçimi kazanmadığını öne süren Petro, şunları kaydetti:

"Abelardo de la Espriella lehine oy oranlarının büyük ölçüde değiştirilmesi amacıyla oy sayım sistemine entegre edilmiş. Los Angeles merkezli ve Bautista kardeşlere ait bir IP sunucusundan hangi algoritmaların kullanıldığına dair tüm bilgilere sahibiz. Seçim sonuçlarını şaibeli hale getiren bu algoritmalar, hiçbir zaman oy kullanmayanların nüfus kayıtları üzerinden devreye sokuldu; böylece bu kayıtların yerini ya birden fazla kez oy kullanabilen seçmenler aldı ya da tek tip jürilerden oluşan sandıklarda hiç seçmen olmadan oylar üretildi."

Petro, sandıklarda "hile" karıştırıldığını iddia ederek, "Abelardo'nun Ivan Cepeda'ya (iktidar partisi adayı) karşı 177 bin oy farkla kazandığı yurt dışındaki sandıklarda, jüri üyelerinin ABD veya İspanya'da ikamet eden kişilerden değil, Kolombiya'dan götürülen kişilerden oluştuğu tespit edilmiştir ki bu yasa dışıdır. Ayrıca Dünya Kupası için gidenlerin, hiç oy kullanmayan kişilerin isimleriyle sandıklarda yedişer kez oy kullanması sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

İsrailli özel bir şirketin seçimlerdeki rolüne işaret eden Petro, "Bautista kardeşlere bu şaibeli algoritmaları ve diğer destekleri sağlayan şirket, 'Black Cube' adındaki İsrailli bir özel istihbarat şirketidir. 'Balart' ise Abelardo'nun oldukça lekeli olan imajını temizlemek için kendisine milyonlarca dolar ödenen ve Trump'ı, Abelardo'yu desteklemeye ikna etmekle görevlendirilen lobicilik şirketidir" açıklamasında bulundu.

Petro, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeyi hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Trump ile yaptığım telefon görüşmesinde, Espriella'nın Kolombiya'daki geçmiş uyuşturucu kaçakçılığı ve soykırım ilişkileri nedeniyle kendisini desteklemediğimi Trump'ın bilmediğini bizzat müşahede ettim. Umarım yoğun gündemi arasında kendi istihbarat servislerini arayarak Abelardo de la Espriella'nın aslında kim olduğunu, nasıl ABD vatandaşı olabildiğini ve aralarında 'Boliche' takma adlı kişinin de bulunduğu ortaklarının kimler olduğunu sormaya vakit ayırır."

Petro, 20 Temmuz'da halktan meydanlara çıkmasını isteyerek, "Kolombiya Cumhurbaşkanı, görevi devralacak yeni hükümetin meşruiyetini tanımamaktadır. Abelardo seçimleri kazanmamıştır. Seçimleri siz kazanmadınız. İsrailli özel istihbarat şirketi Black Cube'deki arkadaşlarınız, hiç oy kullanmayanların nüfus kayıtlarını kullanarak, IP adresi Los Angeles, California'da barınan bir sunucu üzerinden Bautista kardeşlere oy kaydırmak amacıyla oylama sonuçlarını değiştirecek algoritmaları mı devreye soktu?" ifadelerini kullandı.

Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından resmen seçilmiş cumhurbaşkanı ilan edilen Espriella, 7 Ağustos'ta görevi mevcut Cumhurbaşkanı Petro'dan devralacak.

Espriella, ABD Başkanı Trump'a yakınlığıyla bilinen 47 yaşındaki bir avukat ve milyoner iş insanı olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, Vatan Savunucuları Hareketi adayı sağcı Espriella oyların yüzde 49,66'sını, iktidar partisi Tarihsel Pakt İttifakı'nın sol görüşlü adayı Ivan Cepeda yüzde 48,70'ini almıştı.

Petro, cumhurbaşkanı seçimini sağcı Espriella'nın az farkla kazanmasının ardından sandık sonuçlarının araştırılmasını talep etmişti.

Espriella, İsrail ile ilişkileri "daha önce hiç olmadığı kadar" güçlendirme sözü vermişti.