Kolombiya'da Starlink antenli 'insansız narko-denizaltı' yakalandı

Kolombiya ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, narko-denizaltı Nisan ayı başında Karayip kıyısındaki Tayrona Ulusal Parkı açıklarında bulundu.

Görüntülerde, gri renkteki narko-denizaltısının ön kısmında bir Starlink anteni yer alıyor. Kolombiya donanmasından bir sözcü, antenin Elon Musk’ın sahibi olduğu uydu internet sağlayıcısına ait olduğunu doğruladı.

Bu olay, bir insansız narko-denizaltı ilgili resmi olarak bildirilen ilk vaka oldu. Genellikle mürettebatlı olarak kullanılan bu tip araçlar, kokain gibi uyuşturucuları ABD ve Avrupa'ya ulaştırmak için sıkça tercih ediliyor.

Yapılan bu son operasyon, 62 ülkenin ve 127 kurumun ortak yürüttüğü çok uluslu Orion stratejisinin bir parçası olarak gerçekleşti.





KARTELLER YÜKSEK TEKNOLOJİYE GEÇİYOR

Kolombiya, dünya kokain üretiminin %67’sini gerçekleştiriyor. Özellikle Meksikalı kartellerin Kolombiya’daki faaliyetleri son yıllarda ileri teknolojiye kaymış durumda.

Bağımsız araştırma kuruluşu Indepaz'dan araştırmacı Juana Cabezas'a göre, karteller 2017'den beri insansız deniz araçları geliştirmek için mühendis ve teknoloji uzmanları çalıştırıyor.

Amaç, Pasifik Okyanusu'nu insansız bir araçla geçip, uyuşturucuyu otomatik olarak boşaltmak ve başka insansız araçlara aktararak sevkıyata devam etmek.





RADARDAN KAÇAN YENİ NESİL ARAÇLAR

İspanyol gazetesi El País, 2024’ün ilk yarısında Amerika kıtasının çeşitli bölgelerinde en az 10 adet benzer özelliklere sahip narko-denizaltı tespit edildiğini bildirdi. Bu araçların ortak özelliği: radar tespitinden büyük oranda kaçabilen, yarı otonom sistemlerle donatılmış olmaları.

Kolombiya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Juan Ricardo Rozo, bu durumu şöyle değerlendirdi:

“Uyuşturucu kaçakçılığı ağları, klasik yöntemlerin ötesine geçerek daha sofistike, insansız ve radardan kaçabilen sistemlere yöneliyor. Bu da onların hem tespitten kaçmasını hem de operasyonları insansız yürütmesini sağlıyor.”