Kolombiya liderinden ELN'ye uyarı: Kargaşaya yol açar

Yayınlanma: 09.05.2024 - 13:19

Güncelleme: 09.05.2024 - 13:19

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkenin kuzeyindeki Barranquilla kentinde konuk olduğu bir etkinlikte, hükümet ile ELN arasındaki barış sürecine dair konuştu.

Konuşmasında ELN'nin söz konusu tutumunu eleştiren Petro, "Adam kaçırma yalnızca kargaşaya yol açar. Barışa giden yol insan vücudunu bir metaya dönüştürmek değil" ifadelerini kullandı.

Kolombiya'da hükümet ile barış müzakereleri yürüten ve fidye için adam kaçırma eylemlerinden vazgeçme taahhüdünde bulunan silahlı isyancı örgüt ELN, 7 Mayıs'ta, bu sözünü hükümetin 'Çoklu Barış Fonu' vaadini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya aldığını duyurmuştu.

Hükümet delegasyonundan yapılan açıklamada ise fidye için adam kaçırma eylemlerinin barış müzakereleri sürecinde "hiçbir şekilde" pazarlık konusu olamayacağı belirtilmişti.

Açıklamada, "ELN'nin Kolombiya halkına ve uluslararası topluma verdiği söze sadık kalmasını umuyoruz. Her türlü adam kaçırma eylemlerinin barışa zarar vereceğini hatırlatmak istiyoruz" ifadeleri yer almıştı.