Kolombiya liderinden ELN'ye uyarı: Kargaşaya yol açar

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkedeki silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) fidye için adam kaçırma eylemlerinden vazgeçme taahhüdünü askıya almasına tepki gösterdi.

AA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 13:19
Kolombiya liderinden ELN'ye uyarı: Kargaşaya yol açar
Abone Ol google-news

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkenin kuzeyindeki Barranquilla kentinde konuk olduğu bir etkinlikte, hükümet ile ELN arasındaki barış sürecine dair konuştu.

Konuşmasında ELN'nin söz konusu tutumunu eleştiren Petro, "Adam kaçırma yalnızca kargaşaya yol açar. Barışa giden yol insan vücudunu bir metaya dönüştürmek değil" ifadelerini kullandı.

Kolombiya'da hükümet ile barış müzakereleri yürüten ve fidye için adam kaçırma eylemlerinden vazgeçme taahhüdünde bulunan silahlı isyancı örgüt ELN, 7 Mayıs'ta, bu sözünü hükümetin 'Çoklu Barış Fonu' vaadini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya aldığını duyurmuştu.

Hükümet delegasyonundan yapılan açıklamada ise fidye için adam kaçırma eylemlerinin barış müzakereleri sürecinde "hiçbir şekilde" pazarlık konusu olamayacağı belirtilmişti.

Açıklamada, "ELN'nin Kolombiya halkına ve uluslararası topluma verdiği söze sadık kalmasını umuyoruz. Her türlü adam kaçırma eylemlerinin barışa zarar vereceğini hatırlatmak istiyoruz" ifadeleri yer almıştı.


Kolombiya haberleri ELN haberleri

İlgili Haberler

Kolombiya Cumhurbaşkanı talimat verdi: Eski FARC üyelerine operasyon

Kolombiya Cumhurbaşkanı talimat verdi: Eski FARC üyelerine operasyon
Kolombiya'dan İsrail'e tepki: İnsanlığa karşı bir suç işleniyor ve hepimiz insanız

Kolombiya'dan İsrail'e tepki: İnsanlığa karşı bir suç işleniyor ve hepimiz insanız
Kolombiya resmen duyurdu: İsrail ile diplomatik ilişkiler kesildi!

Kolombiya resmen duyurdu: İsrail ile diplomatik ilişkiler kesildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

NASA açıkladı: Bir karadeliğe düşerseniz ne olur?

NASA açıkladı: Bir karadeliğe düşerseniz ne olur?
Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir boşandı

Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir boşandı
'Cin çıkarma' bahanesine 5.1 milyon Euro kaptırdılar: 'İçirdiği sıvılarla kendimden geçiyordum'

'Cin çıkarma' bahanesine 5.1 milyon Euro kaptırdılar: 'İçirdiği sıvılarla kendimden geçiyordum'
Afra Saraçoğlu’na okul hayatı sorulunca annesi çılgına döndü! ‘Başka soru var mı?’

Afra Saraçoğlu’na okul hayatı sorulunca annesi çılgına döndü! ‘Başka soru var mı?’
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben adliyeye sevk edildi
Büyükçekmece’de sokak köpeğinin üstüne kaynar su döküldü: ‘Bilinçli bir saldırı’

Büyükçekmece’de sokak köpeğinin üstüne kaynar su döküldü: ‘Bilinçli bir saldırı’
Son Dakika... Okul müdürü cinayetinde yeni gelişme: Öğrenci tutuklandı

Son Dakika... Okul müdürü cinayetinde yeni gelişme: Öğrenci tutuklandı
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 9 Mayıs 2024 Perşembe TV yayın akışı

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 9 Mayıs 2024 Perşembe TV yayın akışı