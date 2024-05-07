Kolombiya Cumhurbaşkanı talimat verdi: Eski FARC üyelerine operasyon

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) eski üyelerine darbe vurulması için "topyekun" operasyon talimatı verdi.

AA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 08:16
Kolombiya Cumhurbaşkanı talimat verdi: Eski FARC üyelerine operasyon
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Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Petro, 4 askerin öldürülmesinin ardından FARC'ın eski üyelerinden oluşan Estado Mayor Central (EMC) mensuplarına kapsamlı operasyon yapılmasını istedi.

Petro, EMC'nin, hükümetin tam barış politikasına "zarar" verdiğini belirterek, "Cauca'da EMC'ye yönelik topyekun saldırı olmalı. Bunlar halkın katili ve insan tacirleridir. Eğer başkan da gitmesi gerekecekse gider" ifadesini kullandı.

EMC, Petro'nun sözlerine tepki göstererek, "Topyekun bir saldırı ilanı diyalog ve barış kapılarını kapatır" karşılığını verdi.

Ülkenin Cauca yönetim bölgesine bağlı Argelia kırsalında 5 Mayıs'ta saldırıya uğrayan askerlerden 4'ü ölmüş, 2'si yaralanmıştı.

Operasyon esnasında 3 EMC üyesi öldürülmüş ve 5 EMC üyesi ise güvenlik güçlerine silahlarıyla teslim olmuştu.

Cumhurbaşkanı Petro, ateşkes görüşmelerini askıya aldığı FARC'ın eski liderlerinden Ivan Mordisco'nun 22 Mart'ta yakalanması talimatı vermişti.

FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile eski FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.

Devlet ile FARC arasındaki barış anlaşmasına rağmen örgütle ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor.

"Ivan Mordisco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği EMC mensupları da Kasım 2016'da devletle imzalanan barış anlaşmasına hiç katılmamış ve saldırılarını sürdürmüştü.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollarla finansman sağlıyor.


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