Kolombiya: Türkiye savaşın bitmesi için çok fazla insiyatif alıyor

27 Nisan 2022 Çarşamba, 11:10

Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Marta Lucia Ramirez, Türkiye ile ilişkilere değinerek açıklamalarda bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez, Mevlüt Çavuşoğlu ile bir ay önce Ankara'da bir araya geldiklerini hatırlatarak, "Burada yapacağımız toplantılar, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin Türkiye seyahati öncesine öncülük edecektir. Türkiye'nin bizim için çok büyük bir önemi var. Türkiye, tarihi ve coğrafi açıdan çok önemli bir konumda bulunuyor. Mustafa Kemal Atatürk, demokrasi ve seçim açılımıyla ülkeye büyük miras bıraktı" dedi.

Marta Lucia Ramirez, Çavuşoğlu'nun ziyareti hakkında, "Türkiye ile ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi için görüşmeler gerçekleştireceğiz. Tabii bu ilişkiler ilerlerken Kolombiya'da en çok yankı bulmasını istediğimiz söz, modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün açtığı yolda 100 yıl önce söylediği gibi demokrasi ve özgürlüğün Latin Amerika'da duyurulması olacaktır" diye konuştu.

'TÜRKİYE SAVAŞIN BİTMESİ İÇİN ÇOK FAZLA İNSİYATİF ALIYOR'

Ramirez, Türkiye'yi ziyaret ettiğinde Ankara'da, Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünün dikkatini çektiğini aktararak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yolda büyük bir yol katettiğini söylememiz lazım, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde ve Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın son bulması için büyük gayret gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Marta Lucia Ramirez, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin, "Türkiye'nin sesi, uluslararası camiada çok önemlidir sadece bölgesel olarak değil çoklu ilişkiler bağlamında da gerçekten çok önemli bir sestir. Türkiye, savaşın bitmesi için çok fazla inisiyatif alıyor" ifadelerini kullandı.

Ramirez, Türkiye ile Kolombiya arasındaki ticaretin son yıllarda giderek arttığını vurgulayarak, "İki ülke ticaretinin 5 milyar dolar seviyesi hedefini yakalaması için Sayın Bakan'la mutabık kaldık" dedi.

'TÜRKİYE, DOĞU VE BATI ARASINDA BİR KÖPRÜ'

Marta Lucia Ramirez, iki ülkenin de kendini aşan bir misyona sahip olduğuna işaret ederek, "Türkiye, doğu ve batı arasında bir köprü vazifesi görüyor. Aynı şekilde Kolombiya'da, Türkiye gibi doğu ile güney arasında bir köprü görevi görüyor. Halkların kardeşliğini destekleme görevi var. Biz bu bağlamda ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerimizi derinleştireceğiz" diye konuştu.

Ramirez, Türkiye'nin Kovid-19 sürecinde ülkesine yaptığı dayanışmaya müteşekkir olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, salgın zamanında sağlık ekipmanları konusunda büyük destek oldu. Aynı zamanda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Büyükelçilik ciddi destek oldu. Huzurunuzda onlara teşekkür ediyorum. Kolombiya, oldukça üretken bir ülkedir. Fakat üretkenliğini çeşitlendirmesi gerekir, bu bağlamda Türkiye'nin ülkemize yatırımı çok değerli olacaktır. Kolombiya'nın sahip olduğu serbest ticaret anlaşmaları sayesinde Türkiye'nin burada yapacağı yatırımlar ve ürettikleriyle diğer ülkelerle de paylaşabilecektir."