Kolombiya'da okul servisinin uçuruma yuvarlanması sonucu 6 öğrenci yaşamını yitirdi
Kolombiya'da okul servisinin uçuruma yuvarlanması sonucu 6 çocuk hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Kolombiya'nın Kuzey Santanter yönetim bölgesine bağlı Laguna de Ortices kasabasından yola çıkan bir okul servisi, San Andres kasabasındaki kara yolunda 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 6 öğrenci yaşamını yitirdi, servis şoförü dahil 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, helikopterin de yardımıyla bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Devlet Başkanı Ivan Duque, kaza nedeniyle ailelere başsağlığı dileğinde bulunarak, "Okul güzergahında meydana gelen kazada küçük çocukların hayatını kaybetmesi bizi derinden üzdü. Yetkili makamlardan olayla ilgili soruşturma başlatması için talimat verdim" ifadelerini kullandı.
Ulusal Karayolu Ajansına göre, yıl başından bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde gerçekleşen trafik kazalarında 1136 kişi hayatını kaybetti.
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