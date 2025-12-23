Liyakatsiz atamaları ile gündem olan AKP’ye ‘ortağından’ tavsiye: ‘Liyakat kurulu kuralım’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Meclis’teki bütçe görüşmelerinin son gününde MHP grubu adına konuştu. Kalaycı’nın açıklamaları dikkat çekti.

CEZAİ YAPTIRIM ÖNERİSİ

Kamuoyu araştırma kuruluşları ve araştırmacıların nitelik ve yeterliliklerine ilişkin esas ve usullerin belirlenmesini isteyen Kalaycı, “Kamuoyunu manipüle edenlere ve yönlendirme veya etkileme maksadıyla yalan yanlış, yanıltıcı bilgiler sunanlara cezai yaptırımlar getirilmelidir” dedi.

‘LİYAKAT KURULU’

Yönetim sisteminin kalitesi kadar sistemi işleten insan gücü kalitesinin de önemli olduğunu dile getiren Kalaycı, “Devlet Memurları Kanunu’nun da temel ilkelerinden olan liyakati temin edecek bir yapı olarak liyakat kurulu kurulmalıdır” diye konuştu.

‘BÜYÜK SIKINTI’

Plan ve Bütçe Komisyonu’nunda iktidar ve muhalefet partilerinin oybirliğiyle kabul edilen ancak genel kurulda geri çekilen bazı kariyer meslek mensupları ile üst düzey personele ek zam konusuna da değinen Kalaycı, şunları söyledi:

“Kariyer personelinin büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını, moral ve motivasyon kaybına uğradıklarını dile getirmek zorundayız. Zaten özlük haklarındaki ciddi gerilemeye bağlı olarak mesleki itibarlarını önemli ölçüde kaybeden kariyer uzman ve denetim elemanlarının kamudan ayrılmaları nedeniyle birçok bakanlık ve kurumumuz büyük sıkıntı çekmektedir. Bu sıkıntının daha da büyüyeceği mutlaka görülmelidir.”

‘İLAVE REFAH PAYI’

Kalaycı, ocakta memur ile emeklilere ek zam yapılmasını da talep etti. Memur maaş ve memur emekli aylıklarının 2024 yılında yüzde 78.1; 2025 yılında yüzde 28.9 oranında artırıldığını belirten Kalaycı, “Kamu çalışanlarının aylıklarına ocak ayında yapılacak artışta bütçe imkânları çerçevesinde ilave refah payı verilmesi uygun olacaktır, Ayrıca, 1. dereceye gelen memurlara 3600 ek gösterge verileceğine de inanıyoruz” dedi. Kalaycı, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına da ocak ayında yapılacak artışta ek refah payı verilmesi ve emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklerin kademeli şekilde giderilmesini de talep etti.

ASGARİDE ‘GEÇİM ŞARTLARI’

Kalaycı, asgari ücret konusunda da, “MHP olarak 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinde çalışanların geçim şartlarının göz önünde bulundurulacağına inanıyoruz” dedi.

Kalaycı, emeklilerin yıllarca hizmet verdikten sonra geçim kaygısı duymadan, onuruna yaraşır bir hayat sürmesini temin etmenin devletin önemli ve öncelikli görevlerinden birisi olduğunu söyledi. Emekli aylığı bağlama sisteminde, kişilerin daha çok istihdamda kalmasını da teşvik edecek şekilde aylık bağlama oranlarının artırılmasını ve güncelleme katsayısının belirlenmesinde büyümeden tam pay verilmesini istedi.