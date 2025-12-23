Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu: 'PKK asla silah bırakmayacak'

AKP-MHP-DEM tarafından yürütülen çözüm süreci tepki çekmeye devam ediyor. Terörle mücadelede uzun süre aktif görev alan Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu süreci Cumhuriyet Gazetesi’ne değerlendirdi.

PKK’nın doğru tahlil edilemediğine dikkat çeken Pamukoğlu, “Hep beraber bir vahamete doğru gidiyoruz. PKK asla silah bırakmayacak. O İmralı’da bulunan yanar döner teröristbaşı da terör örgütünün silah bırakması yönünde tavır koymaz” ifadelerini kullandı. ABD ve İsrail’in Kürdistan hedefinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğinin altını çizen Pamukoğlu, “Suriye’de, Fırat’ın doğrusunda Kürdistan’ı ordusuyla hazırladılar.

Kuzey Irak zaten hazır” dedi. Bölgeye başka birliklerden asker kaydırmanın çözüm olamayacağını belirten Pamukoğlu, O bölgede konvensiyonel bir harekata ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

‘6. ORDU KURULMALI’

Pamukoğlu sözlerine şöyle devam etti: “O bölgede orduya ihtiyaç var. Şanlıurfa ile İran sınırına kadar olan bölgede 6. Ordu kurulmalı. Buna ihtiyaç var. Çünkü aşağıdaki ordu, nizami bir ordu haline geldi. Sen de onun karşısında olacaksın. O ordunun kolorduları, tümenleri ve sancakları olacak. Bu ordunun kurulması, ‘köpeksiz köyde çomaksız oynamazsın’ deme anlamı taşıyacak. Bu ordu er ya da geç kurulacak. Yeter ki geç kalınmasın.”