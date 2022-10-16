Kolombiya'da otobüs devrildi: 20 ölü, 15 yaralı
Kolombiya'da Tumaco kentinden Cali'ye giden otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Kolombiya'nın Tumaco kentinden Cali'ye giden bir otobüs Pan-American Highway otoyolunda kontrolünü kaybederek devrildi.
Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Polis Şefi Albertland Agudelo kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Maalesef 20 ölü var. Kaza teknik bir arızadan kaynaklı gibi görünüyor" dedi.
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