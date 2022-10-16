Kolombiya'da otobüs devrildi: 20 ölü, 15 yaralı

Kolombiya'da Tumaco kentinden Cali'ye giden otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İHA
16 Ekim 2022 Pazar, 00:22
Kolombiya'da otobüs devrildi: 20 ölü, 15 yaralı
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Kolombiya'nın Tumaco kentinden Cali'ye giden bir otobüs Pan-American Highway otoyolunda kontrolünü kaybederek devrildi.

Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Polis Şefi Albertland Agudelo kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Maalesef 20 ölü var. Kaza teknik bir arızadan kaynaklı gibi görünüyor" dedi.


Kolombiya Tumaco Cali

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